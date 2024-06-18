У 10 разів смачніша, ніж магазинна: рецепт королівської вишнівки без горілки

18 червня 2024, 18:59
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Джерело:

Shuba

З вишні можна приготувати не лише варення та пироги, а й смачний алкогольний напій. Така вишнівка може стати прикрасою будь-якого столу.

Вишнева наливка готується зовсім не важко. Обов'язково збережіть цей рецепт у свою скарбничку.

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Вишнівка

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 20
Інгредієнти для першої наливки:
– 3 кілограми вишень;
– 1,5 кілограма цукру.
Для другої наливки:
– вишня до смаку;
– 500 грамів цукру;
– 1,5 літра води.

Приготування:

  1. Приготуйте першу наливку. Для цього помийте вишні, залийте їх холодною підсоленою водою – 3 столові ложки солі на 3 літри води – та залиште на годину, щоб вийшли хробачки, якщо вони є. Потім промийте ягоди ще раз та викладіть у чисту банку, пересипаючи їх 1,5 кілограмами цукру. Якщо все не вміщається, придавіть ягоди рукою.
  2. Закрийте банку складеною у 2 шари марлею або спеціальною кришкою для вина з отвором. Поставте у сонячному місці на 21 – 25 днів.
  3. Готову наливку процідіть у чисті скляні пляшки, закрийте їх та зберігайте в сухому темному місці. Вишні залиште для другої наливки.
  4. Для другої наливки зваріть сироп з 1,5 літра води та 500 грамів цукру, дайте охолонути.
  5. Залийте вишні сиропом, закрийте банку складеною у 2 шари марлею або спеціальною кришкою для вина з отвором. Залиште на сонці на 4 тижні. Коли наливка переграє, вилийте її у чисті скляні пляшки або змішайте з першою наливкою та теж розлийте по чистих пляшках. Закрийте кришками та зберігайте в темному сухому місці.

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Автор: Ольга Котів