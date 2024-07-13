Дуже простий рецепт: консервуємо вишні у власному соку

13 липня 2024, 19:20
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Джерело:

Cookpad

Вишні у власному соку – дуже смачні та ароматні. Обов'язково спробуйте їх цьогоріч приготувати.

Цей рецепт вам точно сподобається. Адже він простий та з мінімумом інгредієнтів.

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Вишні у власному соку

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм вишень;
– 0,5 кілограма цукру.

Приготування:

  1. Стиглі вишні переберіть, видаліть листочки, хвостики та погані плоди.
  2. Ретельно промийте ягоди в холодній воді, викладіть у друшляк, щоб стекла зайва рідина.
  3. Обережно видаліть з плодів кісточки. Сік, що утворився, можна не виливати, а додати потім до вишень.
  4. Очищені вишні засипте цукром і залиште на 8 годин.
  5. Після того, як вишня пустить сік, її необхідно поставити на вогонь та довести до кипіння. Не варіть, а лише дочекайтеся, поки цукор розтане.
  6. Готові вишні викладіть у простерилізовані банки та залийте власним соком.
  7. Банки із вишнею поставте стерилізуватися на 10 хвилин, після чого закрийте стерилізованими кришками.

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Автор: Ольга Котів