Шкільна піца – це смаколик, який ніколи не втрачає актуальності. Це чудовий перекус, який поверне у дитинство та допоможе зробити звичну перерву яскравою та затишною, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

Як приготувати шкільну піцу?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

тісто:

– 500 грамів борошна;

– 250 мілілітрів теплої води;

– 18 грамів живих дріжджів або 7 грамів сухих;

– 1 яйце;

– 1,5 столової ложки цукру;

– пів чайної ложки солі;

– 30 грамів вершкового масла;

начинка та соус:

– 250 грамів молочної ковбаси;

– 2 маринованих огірки;

– 150 грамів твердого сиру;

– 70 грамів томатної пасти;

– 60 мілілітрів води;

– дрібка солі та перцю.

Приготування:

Змішайте дріжджі з теплою водою та цукром, розмішайте й залиште на 10 хвилин, щоб активувалися. Додайте яйце, просійте борошно та поступово всипайте його до суміші. Потім введіть м’яке вершкове масло й замісіть тісто. Накрийте тісто плівкою та поставте в тепле місце на 3 години, перемішуючи його щогодини. Розділіть тісто на 7 – 8 частин і сформуйте кульки. Накрийте рушником і залиште ще на 15 хвилин. Наріжте ковбасу й огірки, натріть сир. Для соусу змішайте томатну пасту з водою, додайте сіль, цукор і перець. Розкачайте кульки в коржі, змастіть соусом і викладіть начинку. Випікайте у духовці при 200 градусів приблизно 20 – 25 хвилин, доки піца не стане рум’яною.

А ще можна скористатися відеоінструкцією з ютубу Валерії Велігури.

Як зробити шкільну піцу: відео

Рецепт, який занурить в ностальгію