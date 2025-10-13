Шкільна піца – це смаколик, який ніколи не втрачає актуальності. Це чудовий перекус, який поверне у дитинство та допоможе зробити звичну перерву яскравою та затишною, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

Як приготувати шкільну піцу?

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
тісто:
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів теплої води;
– 18 грамів живих дріжджів або 7 грамів сухих;
– 1 яйце;
– 1,5 столової ложки цукру;
– пів чайної ложки солі;
– 30 грамів вершкового масла;
начинка та соус:
– 250 грамів молочної ковбаси;
– 2 маринованих огірки;
– 150 грамів твердого сиру;
– 70 грамів томатної пасти;
– 60 мілілітрів води;
– дрібка солі та перцю.

Приготування:

  1. Змішайте дріжджі з теплою водою та цукром, розмішайте й залиште на 10 хвилин, щоб активувалися.
  2. Додайте яйце, просійте борошно та поступово всипайте його до суміші.
  3. Потім введіть м’яке вершкове масло й замісіть тісто.
  4. Накрийте тісто плівкою та поставте в тепле місце на 3 години, перемішуючи його щогодини.
  5. Розділіть тісто на 7 – 8 частин і сформуйте кульки.
  6. Накрийте рушником і залиште ще на 15 хвилин.
  7. Наріжте ковбасу й огірки, натріть сир.
  8. Для соусу змішайте томатну пасту з водою, додайте сіль, цукор і перець.
  9. Розкачайте кульки в коржі, змастіть соусом і викладіть начинку.
  10. Випікайте у духовці при 200 градусів приблизно 20 – 25 хвилин, доки піца не стане рум’яною.

