Шкільна піца – це смаколик, який ніколи не втрачає актуальності. Це чудовий перекус, який поверне у дитинство та допоможе зробити звичну перерву яскравою та затишною, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.
Як приготувати шкільну піцу?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
тісто:
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів теплої води;
– 18 грамів живих дріжджів або 7 грамів сухих;
– 1 яйце;
– 1,5 столової ложки цукру;
– пів чайної ложки солі;
– 30 грамів вершкового масла;
начинка та соус:
– 250 грамів молочної ковбаси;
– 2 маринованих огірки;
– 150 грамів твердого сиру;
– 70 грамів томатної пасти;
– 60 мілілітрів води;
– дрібка солі та перцю.
Приготування:
- Змішайте дріжджі з теплою водою та цукром, розмішайте й залиште на 10 хвилин, щоб активувалися.
- Додайте яйце, просійте борошно та поступово всипайте його до суміші.
- Потім введіть м’яке вершкове масло й замісіть тісто.
- Накрийте тісто плівкою та поставте в тепле місце на 3 години, перемішуючи його щогодини.
- Розділіть тісто на 7 – 8 частин і сформуйте кульки.
- Накрийте рушником і залиште ще на 15 хвилин.
- Наріжте ковбасу й огірки, натріть сир.
- Для соусу змішайте томатну пасту з водою, додайте сіль, цукор і перець.
- Розкачайте кульки в коржі, змастіть соусом і викладіть начинку.
- Випікайте у духовці при 200 градусів приблизно 20 – 25 хвилин, доки піца не стане рум’яною.
А ще можна скористатися відеоінструкцією з ютубу Валерії Велігури.
Як зробити шкільну піцу: відео
Рецепт, який занурить в ностальгію
Це той випадок, коли найпростіші інгредієнти тішать найкращим результатом.