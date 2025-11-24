Цей пляцок пахне теплими спеціями, має ніжну начинку й хрустку кришку, пише 24 Канал з посиланням на "Господинька". Він додасть будням особливого колориту, а зайвих турбот з ним точно не виникне.

Як спекти польський яблучний пляцок?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

для тіста:

– 500 грамів борошна;

– пів чайної ложки розпушувача;

– 125 грамів цукрової пудри;

– 210 грамів вершкового масла;

– 50 грамів яєчних жовтків (приблизно 3 жовтки);

– 60 грамів йогурту (можна замінити сметаною);

начинка:

– 550 грамів яблук;

– 30 мілілітрів яблучного соку;

– 1 чайна ложка меленої кориці;

– 1 щіпка меленого мускатного горіха;

– 1 щіпка мелених гвоздик;

– 125 грамів цукру;

– 20 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 20 мілілітрів лимонного соку;

– 2 столові ложки панірувальних сухарів.

Легко і вишукано / Фото przepiski

Приготування:

У велику миску просійте разом борошно, розпушувач і цукрову пудру (попередньо відкладіть 2 столові ложки пудри для присипки готового пирога). Додайте охолоджене вершкове масло й перетріть усе до стану крихти. Додайте жовтки та йогурт, після чого замісіть м’яке, приємне в роботі тісто. Поділіть його на дві частини й сформуйте з них кулі. Загорніть у харчову плівку: одну частину покладіть у холодильник – вона стане основою пирога, іншу – у морозильну камеру, адже її будете натирати зверху. Тісто має охолоджуватися щонайменше 30 хвилин. Тим часом підготуйте начинку. Яблука очистіть від шкірки та видаліть серцевину, наріжте середніми шматочками. Перекладіть яблука в глибоку сковороду чи каструлю, додайте яблучний сік і спеції – орієнтуйтеся на власний смак. Накрийте кришкою та тушкуйте приблизно 10 хвилин на слабкому вогні. Потім всипте цукор і готуйте ще 5 хвилин. У невеликій мисці змішайте кукурудзяний крохмаль із лимонним соком. Розмішайте до однорідності без грудочок і влийте суміш до яблук. Тушкуйте ще 2 – 3 хвилини, злегка помішуючи. Яблука мають зберегти форму, а не розваритися. Зніміть начинку з вогню й дайте їй охолонути. Увімкніть духовку на 180 градусів. Форму для пирога (у рецепті використано форму діаметром 30 сантиметрів) змастіть вершковим маслом і легко присипте борошном – це так звана "французька сорочка". Тісто з холодильника розкачайте в пласт завтовшки 3 – 4 міліметри, обережно перекладіть у форму та підрівняйте краї. Викладіть яблучну начинку рівним шаром. Тісто з морозильника натріть на великій терці. Рівномірно покрийте натертим тістом усю поверхню начинки й посипте дуже дрібними панірувальними сухарями. Випікайте 35 – 40 хвилин, доки пиріг не набуде золотисто-коричневого кольору. Дайте йому повністю охолонути, а перед подачею присипте залишками цукрової пудри.

Які яблука обрати?

Кислі яблука зберігають яскравість десертів після випікання, запобігаючи появі однотонної солодкості, пише reteuro. Завдяки їм солодкі акценти відчуваються більш яскраво, тому ви отримаєте кращу глибину смаку.

Тому для ідеального яблучного пляцка варто обирати кислуваті тверді яблука, які добре тримають текстуру.

