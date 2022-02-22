Щоб приготувати смачний та яскравий торт, не обов'язково цілу ніч провести на кухні. Ми дібрали для вас рецепт торт без випікання. Поєднання кислої вишні, солодких персиків та пісочного коржа з какао – нереально смачно!
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Рецепт вишневого торта з персиками
- Час: 25 хвилин (2 години на стабілізацію)
- Порції: 8
Приготування:
- Підготуйте для торта круглу форму діаметром 19 сантиметрів. Вкрийте борти ацетатною стрічкою.
- Подрібніть печиво в блендері в крихту. Додайте какао та перемішайте.
- Розтопіть кокосову олію та з'єднайте з печивом. Перемішайте до однорідної маси та сформуйте з неї корж.
- Наріжте персики дольками, викладіть на пісочний корж.
- Сироп з персиків (180 – 200 мілілітрів) змішайте в сотейнику з 7 грамами агар-агару та доведіть до кипіння. Коли маса трішки загусне, вилийте її на персики. Відправте в холодильник на 30 хвилин.
- Вишні обсушіть, викладіть на застиглий шар персикового сиропу та розрівняйте.
- Вишневий сік відправте в сотейник з 7 грамами агару та доведіть до кипіння. Трішки проваріть та розділіть на дві частини.
- Використовуючи ложку вилийте першу частину на вишні, та відправте застигати. Далі вилийте решту соку та накрийте торт плівкою з пухирцями.
- Відправте торт в холодильник на 1 – 2 години застигати.
- З готового торта зніміть плівку, ацетатну стрічку та подавайте до столу.
Смачного!
Відеорецепт приготування вишневого торта з персиками: