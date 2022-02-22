Щоб приготувати смачний та яскравий торт, не обов'язково цілу ніч провести на кухні. Ми дібрали для вас рецепт торт без випікання. Поєднання кислої вишні, солодких персиків та пісочного коржа з какао – нереально смачно!

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Рецепт вишневого торта з персиками

Час: 25 хвилин (2 години на стабілізацію)

25 хвилин (2 години на стабілізацію) Порції: 8

Інгредієнти:

– 1 банка консервованих персиків в сиропі;

– сироп з персиків;

– 180 грамів пісочного печива;

– 60 г кокосової олії;

– 2 столові ложки какао;

– 14 грамів агар-агару;

– 200 грамів вишні;

– 300 грамів вишневого соку.

Приготування:

Підготуйте для торта круглу форму діаметром 19 сантиметрів. Вкрийте борти ацетатною стрічкою.

Подрібніть печиво в блендері в крихту. Додайте какао та перемішайте.

Розтопіть кокосову олію та з'єднайте з печивом. Перемішайте до однорідної маси та сформуйте з неї корж.

Наріжте персики дольками, викладіть на пісочний корж.

Сироп з персиків (180 – 200 мілілітрів) змішайте в сотейнику з 7 грамами агар-агару та доведіть до кипіння. Коли маса трішки загусне, вилийте її на персики. Відправте в холодильник на 30 хвилин.

Вишні обсушіть, викладіть на застиглий шар персикового сиропу та розрівняйте.

Вишневий сік відправте в сотейник з 7 грамами агару та доведіть до кипіння. Трішки проваріть та розділіть на дві частини.

Використовуючи ложку вилийте першу частину на вишні, та відправте застигати. Далі вилийте решту соку та накрийте торт плівкою з пухирцями.

Відправте торт в холодильник на 1 – 2 години застигати.

З готового торта зніміть плівку, ацетатну стрічку та подавайте до столу.

Смачного!

Відеорецепт приготування вишневого торта з персиками: