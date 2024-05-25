Можна готувати щодня – не набридне: лінива запіканка, яку всі просто обожнюють
Джерело:noviydoctor
Запіканки завжди мають особливу популярність у господинь. Готувати їх нескладно, а нагодувати можна всю сім'ю.
Овочева запіканка з сиром не набридає нікому, які б страви не полюбляла ваша сім'я. А її головний козир – неймовірна простота приготування.
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Для приготування цієї запіканки потрібні кабачки та інші звичні інгредієнти, які точно є у вашому холодильнику. Трішки старання – і смачна страва вже на вашому столі.
Рецепт кабачкової запіканки з сиром
Час: 1 година
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 невеликі кабачки;
– 2 цибулини;
– 8 яєць;
– 3 столові ложки вершкового масла;
– сіль та перець до смаку;
– третина склянки густих вершків;
– 1,5 склянки тертого сиру;
– пучок зелені за бажанням.
Приготування:
- Овочі миємо та нарізаємо, зелень дрібно шаткуємо. Кабачки натираємо або подрібнюємо у комбайні.
- Кабачки віджимаємо.
- на сковорідці топимо масло, додаємо цибулю, кабачок і солимо. Готуємо 7 – 8 хвилин, кабачки повинні бути м'які та готові.
- В окрему миску вбиваємо яйця, змішуємо з вершками, солимо та перчимо. Збиваємо до однорідного стану.
- В яєчну суміш додаємо кабачки, зелень та сир, добре перемішуємо.
- Виливаємо суміш у сковорідку та ставимо запікатися на 25 хвилин при 170 градусах. Верх запіканки повинен застигнути.
- Даємо страві 5 – 10 хвилин відпочити, після чого нарізаємо та подаємо до столу.
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