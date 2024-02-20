Ви забудете про шарлотку та штрудель: рецепт ідеального яблучного пирога з тіста філо

Якщо хочете яблучного пирога, не поспішайте готувати шарлотку. Спробуйте використати тісто філо.

Це буде набагато зручніше. Адже воно вже готове і нічого не треба замішувати.

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Яблучний пиріг з тістом філо

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

– 400 грамів тіста філо;– 150 грамів вершкового масла;– 2 – 3 яблука;– 300 мілілітрів молока або вершків;– 100 грамів цукру;– 3 яйця;– 1 чайна ложка ванільного екстракту;– цедра лимону;– кориця.

Приготування:

Один лист тіста філо кімнатної температури змажте маслом. Покладіть його у форму для випікання. Так само покладіть ще один або два змащені листи – все залежить від діаметру вашої форми. Усе дно має бути закрите. Змастіть ще один лист тіста маслом та згорніть його в гармошку. Так само зробіть ще з одним. Покладіть дві гармошки одна на одну і скрутіть їх по спіралі. Покладіть спіраль в центр форми для випікання. Повторіть так само з рештою тіста, помістивши все навколо центральної спіралі. Покладіть тонкі пластинки яблук між шарами тіста. Змішайте молоко, яйця, цукор та ванільний екстракт. Вилийте суміш на тісто. За бажанням можна додати корицю та натерту цедру лимона. Випікайте приблизно 40 хвилин, поки тісто не стане золотистим. Подавайте з морозивом, медом або кленовим сиропом