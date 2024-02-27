Використовуємо запаси: як приготувати швидкий пиріг з яблуками

27 лютого 2024, 18:35
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Джерело:

Kwestia smaku

Цей простий пиріг із вівсяними пластівцями, вершковим маслом та ніжною яблучною начинкою стане справжнім святом. Трохи зусиль – і десерт для душевного чаювання буде готовий!

Яблучний пиріг – завжди особливий привід зібрати за столом всю сім’ю. Ніжна начинка із хрусткою вівсяною скоринкою смакують просто неймовірно.

Цікаво Скоріш за все ви не знаєте правильну відповідь: чому яйця не можна варити занадто довго

Пиріг з яблуками

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 склянка вівсяної каші швидкого приготування;
– 1 яблуко;
– 3 столові ложки грецького йогурту;
– 2 яйця;
– 3 столові ложки меду;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 1 столова ложка арахісової пасти (за бажанням);
– пів чайної ложки кориці;
– пів чайної ложки розпушувача;
– жменя волоських горіхів.

Приготування:

  1. Нагрійте духовку до 170 градусів.
  2. Попередньо дістаньте йогурт і яйця з холодильника. Почистьте яблуко і наріжте його кубиками.
  3. Помістіть у блендер вівсянку, йогурт, яйця, мед, м’яке вершкове масло та арахісову пасту.
  4. Ретельно збийте всі інгредієнти.
  5. Додайте у масу яблука.
  6. Викладіть запашну масу на невелике деко, застелене папером для випічки, вирівняйте поверхню і посипати волоськими горіхами.
  7. Поставте в духовку і запікати приблизно 20 – 25 хвилин.
  8. Після охолодження розріжте на порційні шматочки.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська