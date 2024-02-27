Використовуємо запаси: як приготувати швидкий пиріг з яблуками
27 лютого 2024, 18:35Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Цей простий пиріг із вівсяними пластівцями, вершковим маслом та ніжною яблучною начинкою стане справжнім святом. Трохи зусиль – і десерт для душевного чаювання буде готовий!
Яблучний пиріг – завжди особливий привід зібрати за столом всю сім’ю. Ніжна начинка із хрусткою вівсяною скоринкою смакують просто неймовірно.
Цікаво Скоріш за все ви не знаєте правильну відповідь: чому яйця не можна варити занадто довго
Пиріг з яблуками
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 1 склянка вівсяної каші швидкого приготування;
– 1 яблуко;
– 3 столові ложки грецького йогурту;
– 2 яйця;
– 3 столові ложки меду;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 1 столова ложка арахісової пасти (за бажанням);
– пів чайної ложки кориці;
– пів чайної ложки розпушувача;
– жменя волоських горіхів.
Приготування:
- Нагрійте духовку до 170 градусів.
- Попередньо дістаньте йогурт і яйця з холодильника. Почистьте яблуко і наріжте його кубиками.
- Помістіть у блендер вівсянку, йогурт, яйця, мед, м’яке вершкове масло та арахісову пасту.
- Ретельно збийте всі інгредієнти.
- Додайте у масу яблука.
- Викладіть запашну масу на невелике деко, застелене папером для випічки, вирівняйте поверхню і посипати волоськими горіхами.
- Поставте в духовку і запікати приблизно 20 – 25 хвилин.
- Після охолодження розріжте на порційні шматочки.