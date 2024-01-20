Його аромат зводить з розуму: оригінальний яблучний пиріг від Джеймі Олівера

20 січня 2024, 15:52
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Джерело:

УНІАН

Вихідні – чудовий час для приготування смачної випічки. Скористайтеся цим рецептом Джеймі Олівера – ви точно будете задоволеними.

Яблучний пиріг-крамбл можна легко приготувати вдома. Гранола додасть йому приємної хрумкості.

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Яблучний пиріг від Джеймі Олівера

  • Час: 55 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 800 грамів яблук;
– 4 чайні ложки цукрової пудри;
– 100 грамів заморожених ягід;
– 20 грамів холодного вершкового масла;
– 50 грамів борошна;
– 75 грамів граноли.

Приготування:

  1. Почистьте яблука від шкірки та серцевини. Наріжте їх шматочками, після чого покладіть в каструлю разом із цукром. Варіть на повільному вогні, періодично помішуючи, 10 хвилин або поки яблука трохи не розм'якшаться.
  2. Зніміть каструлю з вогню, додайте заморожені ягоди й дайте трохи охолонути.
  3. Тим часом наріжте масло кубиками та додайте до нього борошно. Розітріть пальцями, поки суміш не стане схожою на панірувальні сухарі, після чого додайте гранолу.
  4. Перекладіть фруктову суміш у форму для запікання та посипте поверх борошняною. Випікайте в розігрітій до 190 градусів духовці від 25 до 30 хвилин. Готовий пиріг буде золотистим та хрумким.

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Автор: Ольга Котів