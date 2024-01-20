Його аромат зводить з розуму: оригінальний яблучний пиріг від Джеймі Олівера
20 січня 2024, 15:52Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Вихідні – чудовий час для приготування смачної випічки. Скористайтеся цим рецептом Джеймі Олівера – ви точно будете задоволеними.
Яблучний пиріг-крамбл можна легко приготувати вдома. Гранола додасть йому приємної хрумкості.
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Яблучний пиріг від Джеймі Олівера
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 4
– 800 грамів яблук;
– 4 чайні ложки цукрової пудри;
– 100 грамів заморожених ягід;
– 20 грамів холодного вершкового масла;
– 50 грамів борошна;
– 75 грамів граноли.
Приготування:
- Почистьте яблука від шкірки та серцевини. Наріжте їх шматочками, після чого покладіть в каструлю разом із цукром. Варіть на повільному вогні, періодично помішуючи, 10 хвилин або поки яблука трохи не розм'якшаться.
- Зніміть каструлю з вогню, додайте заморожені ягоди й дайте трохи охолонути.
- Тим часом наріжте масло кубиками та додайте до нього борошно. Розітріть пальцями, поки суміш не стане схожою на панірувальні сухарі, після чого додайте гранолу.
- Перекладіть фруктову суміш у форму для запікання та посипте поверх борошняною. Випікайте в розігрітій до 190 градусів духовці від 25 до 30 хвилин. Готовий пиріг буде золотистим та хрумким.