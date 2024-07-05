Смачніший, ніж в найкращій кондитерській: готуємо ідеальний штрудель

Мабуть, немає кращого десерту, ніж яблучний штрудель з кулькою морозива. Дізнайтеся, як його правильно спекти.

Це зовсім не так важко, як здається на перший погляд. Обов'язково спробуйте втілити цей рецепт в життя.

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Яблучний штрудель

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 6

– 150 грамів борошна;– 75 мілілітрів теплої води;– 15 мілілітрів олії;– 1,5 грама солі;– 1 жовток.– 1 кілограм яблук;– 50 грамів панірувальних сухарів;– 60 грамів цукру;– кориця до смаку;– 60 грамів масла.

Дивіться, як приготувати штрудель: відео

Приготування: