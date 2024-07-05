Смачніший, ніж в найкращій кондитерській: готуємо ідеальний штрудель
5 липня 2024, 23:50Читать новость на русском
Джерело:yuliia.senych
Мабуть, немає кращого десерту, ніж яблучний штрудель з кулькою морозива. Дізнайтеся, як його правильно спекти.
Це зовсім не так важко, як здається на перший погляд. Обов'язково спробуйте втілити цей рецепт в життя.
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Яблучний штрудель
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 6
– 150 грамів борошна;
– 75 мілілітрів теплої води;
– 15 мілілітрів олії;
– 1,5 грама солі;
– 1 жовток.
Начинка:
– 1 кілограм яблук;
– 50 грамів панірувальних сухарів;
– 60 грамів цукру;
– кориця до смаку;
– 60 грамів масла.
Дивіться, як приготувати штрудель: відео
Приготування:
- До просіяного борошна додайте сіль і влийте теплу воду. Додайте жовток і олію.
- Замісіть тісто. Вимішуйте приблизно 10 – 15 хвилин. Залиште на одну годину при кімнатній температурі.
- Тим часом яблука очистьте від шкірки та наріжте слайсами.
- Тісто тонко розкачайте на притрушеній борошном поверхні, щоб воно аж просвічувалося.
- Кухонний рушник притрусіть борошном і викладіть на нього тісто. Розтягніть тісто з центру до країв.
- Змастіть розтопленим маслом і посипте панірувальними сухарями. Далі додайте начинку по всьому периметру тіста.
- Посипте яблука цукром і корицею. Почніть закручувати рулет за допомогою рушника.
- Защипніть краї, змастіть маслом і посипте цукром або мигдалевими пластівцями. Відправте випікатись в розігріту до 200 градусів духовку на 35 – 45 хвилин.