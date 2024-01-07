Швидко та смачно: рецепт печених яблук для тих, хто завжди поспішає
7 січня 2024, 20:09Читать новость на русском
Джерело:Simply recipes
Яблука – популярний в Україні фрукт, який є у кожному холодильнику. Здивуйте близьких власноруч приготованим десертом, де гармонійно поєднуються аромат меду, хрусткість горіхів та ніжність печених яблук.
Печені яблука – це смачний та швидкий спосіб насолодитися простим, але апетитним десертом. Його без зусиль приготує кожен, без огляду на кулінарний бекграунд. Цей рецепт створить освіжаючий і ароматний десерт, ідеальний як для сімейного обіду, так і для особливих випадків.
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Рецепт печених яблук
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 4 яблука;
– 3 – 4 столові ложки меду;
– пів чайної ложки кориці;
– пів чайної ложки ванільного цукру;
– пів склянки горіхів (на ваш вибір: горіхи, мигдаль, волоські горіхи);
– 2 столові ложки вершкового масла або розтопленого кокосового масла.
Приготування:
- Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія.
- Яблука вимийте, відірвіть кільцям верхівку і за допомогою ложки видаліть серцевину.
- У мисці розтопіть мед, додайте корицю і ваніль, а потім горіхи (нарізані або дрібно подрібнені).
- В отриману масу додайте вершкове масло (або розтоплене кокосове масло) і добре перемішайте.
- Кожне яблуко наповніть отриманою сумішшю, рівномірно розподіляючи горіхи і мед всередині яблука.
- Розмістіть яблука на деко, покритому папером для випічки.
- Випікайте в попередньо розігрітій духовці приблизно 25 – 30 хвилин або до того часу, поки яблука стануть м'якими і золотистими.
- Вийміть із духовки, дайте трішки охолонути перед подачею.