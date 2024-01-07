Швидко та смачно: рецепт печених яблук для тих, хто завжди поспішає

Яблука – популярний в Україні фрукт, який є у кожному холодильнику. Здивуйте близьких власноруч приготованим десертом, де гармонійно поєднуються аромат меду, хрусткість горіхів та ніжність печених яблук.

Печені яблука – це смачний та швидкий спосіб насолодитися простим, але апетитним десертом. Його без зусиль приготує кожен, без огляду на кулінарний бекграунд. Цей рецепт створить освіжаючий і ароматний десерт, ідеальний як для сімейного обіду, так і для особливих випадків.

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Рецепт печених яблук

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

– 4 яблука;– 3 – 4 столові ложки меду;– пів чайної ложки кориці;– пів чайної ложки ванільного цукру;– пів склянки горіхів (на ваш вибір: горіхи, мигдаль, волоські горіхи);– 2 столові ложки вершкового масла або розтопленого кокосового масла.

Приготування:

Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія. Яблука вимийте, відірвіть кільцям верхівку і за допомогою ложки видаліть серцевину. У мисці розтопіть мед, додайте корицю і ваніль, а потім горіхи (нарізані або дрібно подрібнені). В отриману масу додайте вершкове масло (або розтоплене кокосове масло) і добре перемішайте. Кожне яблуко наповніть отриманою сумішшю, рівномірно розподіляючи горіхи і мед всередині яблука. Розмістіть яблука на деко, покритому папером для випічки. Випікайте в попередньо розігрітій духовці приблизно 25 – 30 хвилин або до того часу, поки яблука стануть м'якими і золотистими. Вийміть із духовки, дайте трішки охолонути перед подачею.

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