Ідеальний рецепт, коли немає світла: готуємо повітряний десерт без випікання
18 червня 2024, 17:58Читать новость на русском
Джерело:yuliia.senych
Цей десерт можна приготувати навіть без електроенергії. Він вийде повітряним та дуже ніжним.
Замість коржа буде печиво. Обов'язково спробуйте – смак вас приємно здивує.
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Ягідний десерт без випікання
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів пісочного печива;
– 400 грамів сметани;
– 3 столові ложки згущеного молока;
– 3 столові ложки білого морозива;
– улюблені ягоди до смаку.
Дивіться відео, як приготувати цей десерт
Приготування:
- ️Печиво подрібніть у крихту і викладіть на дно форми товщиною приблизно 1 сантиметр.
- Для крему з'єднайте сметану, згущене молоко і розтале морозиво. Добре перемішайте та викладіть на шар печива.
- Зверху на крем покладіть улюблені ягоди.
- Посипте знову шаром печива і повторіть дії – печиво, крем, ягоди. Зверху пиріг посипте залишком печива і за бажанням задекоруйте.