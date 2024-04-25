Найгарніша страва на Великдень: покроковий відеорецепт соковитої м'ясної коси

25 квітня 2024, 20:07
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Джерело:

Dorfrezepte

На Великдень завжди хочеться приготувати щось особливе. Гарним варіантом є коса зі свинини.

Ця гарна страва стане окрасою святкового столу чи великоднього кошика. Обов'язково спробуйте приготувати її за цим рецептом.

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Коса з м'яса на Великдень

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм свинини;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 0,25 чайної ложки перцю;
– 400 грамів бекону;
– 1 столова ложка олії;
– 1 столова ложка масла;
– 1 голівка часнику;
– 1 гілочка розмарину;
– кетчуп до смаку.

Приготування:

  1. Розріжте м'ясо навпіл уздовж, а кожну половинку – ще на 3 смужки. Посоліть і поперчіть, рівномірно розподіліть спеції по всій поверхні м'яса.
  2. Викладіть 3 смужки на довгу дошку, а зверху на кожну – стрічку з бекону. Закріпіть один кінець майбутньої коси кухонним шпагатом. Заплетіть косу та закріпіть кухонним шпагатом другий кінець. Так само зробіть з другими трьома смужками.
  3. Розтопіть на пательні масло, влийте олію та викладіть часник і розмарин. За 2 хвилини викладіть м'ясні косички. Обсмажуйте з кожного боку до золотаво-коричневої скоринки.
  4. Викладіть косички у форму для запікання та полийте жиром, у якому вони смажилися. Змастіть зверху кетчупом, щільно накрийте форму фольгою та випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 20 – 25 хвилин.
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Автор: Ольга Котів