Окраса пісного стола: як правильно приготувати білі гриби

18 березня 2024, 11:06
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Гриби дуже виручають у піст. Вони додають смаку та аромату звичайним овочевим стравам.

Якщо не знаєте, як готувати білі гриби, скористайтеся цим рецептом. Вони стануть справжньою окрасою столу.

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Смажені білі гриби: рецепт

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 500 грамів білих грибів;
– 1 середня цибулина;
– кілька горошин духмяного перцю;
– 1 лавровий лист;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 столова ложка олії;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– чверть стручка пекучого перцю;
– гілочка розмарину або чебрецю;
– невеликий пучок петрушки;
– 1,5 – 2 столові ложки винного або будь-якого іншого легкого оцту.

Приготування:

  1. На добре розігрітій пательні з олією обсмажте цибулю, нарізану кубиками, до золотистого кольору, не збавляючи вогонь. Це займе орієнтовно 3 – 4 хвилини.
  2. Додайте гриби та смажте ще 15 хвилин. Приблизно на середині приготування можна додати дрібно посічений часник і перець чилі.
  3. Насамкінець додайте трохи винного оцту, посічену зелень петрушки та гілочку чебрецю або розмарину. Посоліть на свій смак і зніміть з вогню.
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Автор: Ольга Котів