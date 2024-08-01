Надзвичайно смачні, хоч і без м'яса: рецепт голубців з тертою картоплею
1 серпня 2024, 18:23Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Мирослави Пекарюк
Голубці можна готувати не лише з м'ясом. Спробуйте зробити їх з тертою картоплею.
Такі голубці смачно їсти зі сметаною. Начинка виходить дуже ніжною.
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Голубці з тертою картоплею
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
– 1 капуста;
– 400 грамів картоплі;
– 20 грамів манки;
– 1 цибуля;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка сметани;
– 120 мілілітрів води;
– сіль, перець до смаку.
Дивіться, як готувати голубці з тертою картоплею: відео
Приготування:
- У підсолену киплячу воду додайте манну крупу. Постійно помішуйте, доки каша не загусне, і відставте.
- Цибулю наріжте дрібним кубиком та трішки підсмажте. Додайте до манки.
- Картоплю натріть на дрібній тертці та відцідіть. Змішайте з манною кашею, додайте сметану, сіль, перець, яйце і перемішайте.
- З капусти виріжте качан, покладіть голівку в поліетиленовий пакет, зав'яжіть, поставте у мікрохвильову піч на 5 хвилин, потім обберіть листя і залиште трохи вистигати.
- Кожен листок розріжте навпіл, виріжте серединку, викладіть начинку та акуратно закрутіть в голубець.
- У каструлю на дно покладіть залишки капусти, акуратно викладіть зверху голубці, залийте їх водою та поставте запікатись в духову шафу при температурі 180 градусів на 45 хвилин. Дістаньте і залиште остигати.
- Підсмажте їх на пательні з олією до золотистої скоринки, посоліть і подавайте разом зі сметаною.