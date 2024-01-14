Сподобається навіть Байдену: готуємо корн-доги – американський стріт-фуд з минулого сторіччя

14 січня 2024, 18:50
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Джерело:

anny.cooking

Корн-доги є дуже розповсюдженим стріт-фудом у США. Ймовірно, їх полюбляє навіть президент Джо Байден.

Обсмажувати сосиску в кукурудзяному тісті в США почали в 1920-х роках, проте популярності на національному рівні ця страва набула після 1940 року. Приблизно в той самий час створили й спеціальні машини для запікання корн-догів.

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Рецепт корн-догів

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 12
Інгредієнти:
– 6 – 8 сосисок;
– 100 грамів твердого сиру;
– 1 яйце;
– 200 мілілітрів молока;
– 1 столова ложка цукру з гіркою;
– половина чайної ложки солі;
– половина чайної ложки паприки;
– половина чайної ложки сухого часнику;
– 100 грамів пшеничного борошна;
– 100 грамів кукурудзяного борошна;
– 10 грамів розпушувача;
– олія для смаження.

Приготування:

  1. Наріжте сосиски навпіл, а сир – на кубики величиною, як діаметр сосиски.
  2. Наштрикніть шматочок сосиски на міцну шпажку, далі має бути сир і знову сосиска. Продовжуйте, поки інгредієнти не закінчаться.
  3. Для тіста з'єднайте яйце, молоко, сіль, цукор та спеції. Збовтайте, додайте обидва борошна, розпушувач і замішайте густе тісто.
  4. Кожну сосиску занурте в тісто. Смажте корн-доги в розпеченій олії близько 3 хвилин до рум'яності.

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Автор: Ольга Котів