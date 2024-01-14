Сподобається навіть Байдену: готуємо корн-доги – американський стріт-фуд з минулого сторіччя

Корн-доги є дуже розповсюдженим стріт-фудом у США. Ймовірно, їх полюбляє навіть президент Джо Байден.

Обсмажувати сосиску в кукурудзяному тісті в США почали в 1920-х роках, проте популярності на національному рівні ця страва набула після 1940 року. Приблизно в той самий час створили й спеціальні машини для запікання корн-догів.

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Рецепт корн-догів

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 12

– 6 – 8 сосисок;– 100 грамів твердого сиру;– 1 яйце;– 200 мілілітрів молока;– 1 столова ложка цукру з гіркою;– половина чайної ложки солі;– половина чайної ложки паприки;– половина чайної ложки сухого часнику;– 100 грамів пшеничного борошна;– 100 грамів кукурудзяного борошна;– 10 грамів розпушувача;– олія для смаження.

Приготування:

Наріжте сосиски навпіл, а сир – на кубики величиною, як діаметр сосиски. Наштрикніть шматочок сосиски на міцну шпажку, далі має бути сир і знову сосиска. Продовжуйте, поки інгредієнти не закінчаться. Для тіста з'єднайте яйце, молоко, сіль, цукор та спеції. Збовтайте, додайте обидва борошна, розпушувач і замішайте густе тісто. Кожну сосиску занурте в тісто. Смажте корн-доги в розпеченій олії близько 3 хвилин до рум'яності.