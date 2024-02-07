Курка по-угорськи: рецепт бюджетної вечері з дивовижним смаком

7 лютого 2024, 22:43
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Джерело:

iriska_dimitrova

Смачну вечерю можна приготувати навіть з бюджетних продуктів. Спробуйте зробити курку по-угорськи.

За цим рецептом курка виходить напрочуд соковитою. Червоний перець додасть їй трошки пікантності.

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Курка по-угорськи

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 – 6 курячих стегон;
– 2 – 3 столові ложки олії ;
– 1 велика цибулина;
– 4 – 5 зубчиків часнику;
– 1 червоний перець;
– 1 столова ложка паприки;
– 4 помідори;
– 1 столова ложка борошна;
– сіль, чорний перець до смаку.

Приготування:

  1. Курячі стегна обсмажте на невеликій кількості олії до золотистої скоринки з обох сторін. Викладіть на тарілку та відставте.
  2. У тій же пательні до золотистого кольору обсмажте нарізані цибулю і часник. Додайте подрібнений перець і паприку. Тушкуйте, поки не випариться вся волога.
  3. Додайте борошно та обсмажте ще приблизно 1 хвилину на малому вогні.
  4. Помідори натріть на терці та влийте на пательню. Додайте сіль, чорний перець і трішки води.
  5. Перекладіть стегна на пательню, полийте соусом, накрийте кришкою і тушкуйте 40 – 60 хвилин на малому вогні. В процесі тушкування можна кілька разів стегна перевернути.

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Автор: Ольга Котів