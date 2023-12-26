Ви забудете про бульйон: секрети приготування найкращого місо-супу від справжньої японки
26 грудня 2023, 23:20Читать новость на русском
Джерело:rikochan__japan
Місо-суп є традиційною японською стравою. Попри певну незвичність для українців, він готується вкрай швидко і легко.
Пропонуємо приготувати класичний місо-суп. Ви також можете додати до нього інгредієнти за своїм бажанням – варені яйця, лосось, курку тощо.
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Як готувати класичний місо-суп
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів тофу;
– 100 грамів грибів шиїтаке;
– 8 грамів бульйону хондаші чи боніто в гранулах;
– 4 грами сухих водоростей вакаме;
– 60 грамів місо-пасти;
– 1 столова ложка соєвого соусу.
Приготування:
- Наріжте тофу та шиїтаке довільними шматками.
- Закип'ятіть 800 мілілітрів води. Додайте хондаші та соєвий соус. Якщо у вас немає хондаші, то влийте ще половину столової ложки соєвого соусу.
- Після закипання води додайте тофу, шиїтаке та вакаме.
- Варіть ще 10 хвилин на середньому вогні, після чого вимкніть його і додайте місо-пасту.
- Поставте на повільний вогонь. Вже через 10 хвилин класичний місо-суп буде готовим.