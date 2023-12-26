Ви забудете про бульйон: секрети приготування найкращого місо-супу від справжньої японки

26 грудня 2023, 23:20
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Джерело:

rikochan__japan

Місо-суп є традиційною японською стравою. Попри певну незвичність для українців, він готується вкрай швидко і легко.

Пропонуємо приготувати класичний місо-суп. Ви також можете додати до нього інгредієнти за своїм бажанням – варені яйця, лосось, курку тощо.

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Як готувати класичний місо-суп

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 200 грамів тофу;
– 100 грамів грибів шиїтаке;
– 8 грамів бульйону хондаші чи боніто в гранулах;
– 4 грами сухих водоростей вакаме;
– 60 грамів місо-пасти;
– 1 столова ложка соєвого соусу.

Приготування:

  1. Наріжте тофу та шиїтаке довільними шматками.
  2. Закип'ятіть 800 мілілітрів води. Додайте хондаші та соєвий соус. Якщо у вас немає хондаші, то влийте ще половину столової ложки соєвого соусу.
  3. Після закипання води додайте тофу, шиїтаке та вакаме.
  4. Варіть ще 10 хвилин на середньому вогні, після чого вимкніть його і додайте місо-пасту.
  5. Поставте на повільний вогонь. Вже через 10 хвилин класичний місо-суп буде готовим.
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Автор: Ольга Котів