Як суші, тільки краще: приготуйте японські онігірі з тунцем – впорається навіть дитина

12 листопада 2023, 17:59
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Джерело:

Лаура Форд

Щоб скуштувати смак Японії вдома, не обов'язково замовляти чи вміти робити суші. Спробуйте приготувати онігірі з тунцем. Кажуть, що вони навіть смачніші.

Онігірі — це традиційна японська страва з відвареного, підсоленого рису, обгорнутого сушеними водоростями норі та наповненого різними начинками. ЮНЕСКО навіть внесла цей популярний стрітфуд до переліку нематеріальної культурної спадщини Японії.

У цьому рецепті ми пропонуємо зробити онігірі з тунцем. Проте ви також можете замінити його лососем, авокадо чи овочами. Начинки можна підібрати на будь-який смак.

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Онігірі з тунцем: покроковий рецепт

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 185 грамів консервного тунця в олії;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 столова ложка соусу Шрірача;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 2 склянки рису для суші;
– листи норі.


Здивуйте близьких, приготувавши онігірі / Фото Unsplash

Приготування:

  • Зваріть рис у підсоленій воді і дайте йому охолонути.
  • Тим часом у невелику миску висипте зціджений тунець, японський майонез, соус Шрірача та соєвий соус. Усе добре перемішайте.
  • Змочіть руки водою, щоби до них нічого не прилипало. Після цього візьміть грудочку рису, зробіть у центрі заглиблення та покладіть начинку – її має бути втричі менше, ніж каші.
  • Складіть рис так, щоб він закрив всю начинку. Акуратно сформуйте трикутник.
  • На готові онігірі приклейте смужки норі. Подавайте із соєвим соусом.
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Автор: Ольга Котів