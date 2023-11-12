Як суші, тільки краще: приготуйте японські онігірі з тунцем – впорається навіть дитина

Щоб скуштувати смак Японії вдома, не обов'язково замовляти чи вміти робити суші. Спробуйте приготувати онігірі з тунцем. Кажуть, що вони навіть смачніші.

Онігірі — це традиційна японська страва з відвареного, підсоленого рису, обгорнутого сушеними водоростями норі та наповненого різними начинками. ЮНЕСКО навіть внесла цей популярний стрітфуд до переліку нематеріальної культурної спадщини Японії.

У цьому рецепті ми пропонуємо зробити онігірі з тунцем. Проте ви також можете замінити його лососем, авокадо чи овочами. Начинки можна підібрати на будь-який смак.

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Онігірі з тунцем: покроковий рецепт

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

– 185 грамів консервного тунця в олії;– 2 столові ложки майонезу;– 1 столова ложка соусу Шрірача;– 1 столова ложка соєвого соусу;– 2 склянки рису для суші;– листи норі.



Здивуйте близьких, приготувавши онігірі / Фото Unsplash

Приготування:

Зваріть рис у підсоленій воді і дайте йому охолонути.

Тим часом у невелику миску висипте зціджений тунець, японський майонез, соус Шрірача та соєвий соус. Усе добре перемішайте.

Змочіть руки водою, щоби до них нічого не прилипало. Після цього візьміть грудочку рису, зробіть у центрі заглиблення та покладіть начинку – її має бути втричі менше, ніж каші.

Складіть рис так, щоб він закрив всю начинку. Акуратно сформуйте трикутник.

На готові онігірі приклейте смужки норі. Подавайте із соєвим соусом.