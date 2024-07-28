Не злипаються та не розварюються: простий рецепт ідеальних пельменів

Пельмені – улюблена страва багатьох українців. Однак інколи вони можуть розвалюватися чи злипатися.

З пельменями, приготованими за цим рецептом, таких неприємностей не буде. Спробуйте – вам сподобається.

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Пельмені – покроковий рецепт

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4

– 600 грамів борошна;– 275 мілілітрів холодної води;– 1 столова ложка оцту;– 1 чайна ложка солі;– 3 столові ложки олії.– 400 грамів фаршу;– 2 цибулі;– 100 мілілітрів холодної води чи бульйону;– 1 – 2 зубчики часнику;– сіль, перець до смаку.

Дивіться, як правильно приготувати пельмені: відео

Приготування:

У холодну воду додайте сіль, оцет і олію. Просійте борошно і замісіть тугувате тісто. Загорніть його у харчову плівку і дайте відпочити 20 – 30 хвилин. Для начинки до фаршу натріть цибулю та часник на дуже дрібній терці. Додайте воду, сіль, перець та улюблені спеції, перемішайте. Тісто поділіть на дві частини. Одну покладіть в пакет, щоб не обвітрювалось, а другу розкачайте в тонкий пласт. Маленькою чаркою видавіть кружечки. Викладіть 0,5 чайної ложки начинки на кожен кружечок. Добре защепіть краї та викладіть пельмені на поверхню, присипану борошном. Відваріть пельмені в киплячій та підсоленій воді з додаванням лаврового листя та перцю горошком протягом 5 хвилин після того, як вони піднімуться на поверхню. В готові пельмені додайте масло і чорний перець.