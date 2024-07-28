Не злипаються та не розварюються: простий рецепт ідеальних пельменів

28 липня 2024, 21:50
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Джерело:

Yuliia.senych

Пельмені – улюблена страва багатьох українців. Однак інколи вони можуть розвалюватися чи злипатися.

З пельменями, приготованими за цим рецептом, таких неприємностей не буде. Спробуйте – вам сподобається.

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Пельмені – покроковий рецепт

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів борошна;
– 275 мілілітрів холодної води;
– 1 столова ложка оцту;
– 1 чайна ложка солі;
– 3 столові ложки олії.
Начинка:
– 400 грамів фаршу;
– 2 цибулі;
– 100 мілілітрів холодної води чи бульйону;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– сіль, перець до смаку.

Дивіться, як правильно приготувати пельмені: відео

Приготування:

  1. У холодну воду додайте сіль, оцет і олію. Просійте борошно і замісіть тугувате тісто. Загорніть його у харчову плівку і дайте відпочити 20 – 30 хвилин.
  2. Для начинки до фаршу натріть цибулю та часник на дуже дрібній терці. Додайте воду, сіль, перець та улюблені спеції, перемішайте.
  3. Тісто поділіть на дві частини. Одну покладіть в пакет, щоб не обвітрювалось, а другу розкачайте в тонкий пласт.
  4. Маленькою чаркою видавіть кружечки. Викладіть 0,5 чайної ложки начинки на кожен кружечок. Добре защепіть краї та викладіть пельмені на поверхню, присипану борошном.
  5. Відваріть пельмені в киплячій та підсоленій воді з додаванням лаврового листя та перцю горошком протягом 5 хвилин після того, як вони піднімуться на поверхню. В готові пельмені додайте масло і чорний перець.

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Автор: Ольга Котів