Справжня ягідна насолода: рецепт сирників з казковим малиновим соусом
25 червня 2024, 19:59Читать новость на русском
Джерело:angelinaburik
Приготуйте на сніданок смачні та корисні сирники. З малиновим соусом вони стануть просто незабутніми.
Сирники готуються елементарно. Тож цей рецепт не завдасть вам багато клопоту.
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Малинові сирники
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 1 жовток;
– 40 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 40 грамів борошна;
– 10 грамів сублімованої малини.
Малиновий соус:
– 20 грамів цукру;
– 30 грамів води;
– цедра половини лимона;
– 150 грамів малини;
– м'ята до смаку;
– 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю;
– 1 столова ложка води.
Дивіться відео, як приготувати малинові сирники
Приготування:
- Перетираємо усі інгредієнти для сирників виделкою.
- Сформуйте сирники, присипте їх борошном та обсмажте до золотистості з обох боків на суміші олії та вершкового масла.
- Для соусу зваріть сироп з цукру, води та цедри. Додайте малину та м'яту, нарізану шматочками.
- Крохмаль розтопіть у холодній воді, додайте до малини та доведіть до кипіння.
- Готові сирники полийте малиновим соусом та присипте порошком сублімованої малини