Справжня ягідна насолода: рецепт сирників з казковим малиновим соусом

25 червня 2024, 19:59
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Джерело:

angelinaburik

Приготуйте на сніданок смачні та корисні сирники. З малиновим соусом вони стануть просто незабутніми.

Сирники готуються елементарно. Тож цей рецепт не завдасть вам багато клопоту.

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Малинові сирники

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 1 жовток;
– 40 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 40 грамів борошна;
– 10 грамів сублімованої малини.
Малиновий соус:
– 20 грамів цукру;
– 30 грамів води;
– цедра половини лимона;
– 150 грамів малини;
– м'ята до смаку;
– 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю;
– 1 столова ложка води.

Дивіться відео, як приготувати малинові сирники

Приготування:

  1. Перетираємо усі інгредієнти для сирників виделкою.
  2. Сформуйте сирники, присипте їх борошном та обсмажте до золотистості з обох боків на суміші олії та вершкового масла.
  3. Для соусу зваріть сироп з цукру, води та цедри. Додайте малину та м'яту, нарізану шматочками.
  4. Крохмаль розтопіть у холодній воді, додайте до малини та доведіть до кипіння.
  5. Готові сирники полийте малиновим соусом та присипте порошком сублімованої малини

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Автор: Ольга Котів