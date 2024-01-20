Ідеальні відбивні родом з Японії: правильний рецепт тонкацу – він стане вашим улюбленим
20 січня 2024, 13:05Читать новость на русском
Джерело:rikochan__japan
Тонкацу – традиційна страва японської кухні. Проте вона буде дуже звичною для українців, адже максимально нагадує усім відомі відбивні.
Традиційно тонкацу готують у фритюрі. Тому м'ясо виходить хрумким зовні та м'яким всередині.
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Рецепт тонкацу
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 4 яйця;
– сіль, перець до смаку;
– 1 батон;
– 1 кілограм свинини;
– борошно;
– олія;
– 4 столові ложки кетчупу;
– 1 столова ложка майонезу;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 0,5 столової ложки цукру.
Приготування:
- Яйця збийте. Додайте сіль та перець до смаку.
- М'яку частину батона наріжте кубиками та перебийте блендером до стану крихти.
- Свинину наріжте порційними шматками та відбийте, щоб розбити волокна. Посоліть та поперчіть з обох сторін і обсипте борошном.
- Занурте м'ясо у яйця, а потім у хлібні крихти.
- Смажте у великій кількості гарячої олії по 6 – 7 хвилин з кожної сторони, залежно від товщини м'яса.
- Для соусу змішайте кетчуп, майонез, соєвий соус та цукор.
- Наріжте готовий тонкацу та подавайте з нарізаною пекінською капустою, соусом, рисом чи місо-супом.