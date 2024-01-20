Ідеальні відбивні родом з Японії: правильний рецепт тонкацу – він стане вашим улюбленим

20 січня 2024, 13:05
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Джерело:

rikochan__japan

Тонкацу – традиційна страва японської кухні. Проте вона буде дуже звичною для українців, адже максимально нагадує усім відомі відбивні.

Традиційно тонкацу готують у фритюрі. Тому м'ясо виходить хрумким зовні та м'яким всередині.

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Рецепт тонкацу

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– сіль, перець до смаку;
– 1 батон;
– 1 кілограм свинини;
– борошно;
– олія;
– 4 столові ложки кетчупу;
– 1 столова ложка майонезу;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 0,5 столової ложки цукру.

Приготування:

  1. Яйця збийте. Додайте сіль та перець до смаку.
  2. М'яку частину батона наріжте кубиками та перебийте блендером до стану крихти.
  3. Свинину наріжте порційними шматками та відбийте, щоб розбити волокна. Посоліть та поперчіть з обох сторін і обсипте борошном.
  4. Занурте м'ясо у яйця, а потім у хлібні крихти.
  5. Смажте у великій кількості гарячої олії по 6 – 7 хвилин з кожної сторони, залежно від товщини м'яса.
  6. Для соусу змішайте кетчуп, майонез, соєвий соус та цукор.
  7. Наріжте готовий тонкацу та подавайте з нарізаною пекінською капустою, соусом, рисом чи місо-супом.

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Автор: Ольга Котів