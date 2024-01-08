Шедевр французької кухні на вашому столі: бюджетний рецепт ароматного цибулевого супу
Джерело:Shuba
Цибулевий суп – це класична французька страва, яка має давнє походження. Його почали активно готувати ще в 17 столітті.
Цибуля, бульйон, французький багет і сир – 4 прості інгредієнти, які є основою цього супу. Проте вам зовсім необов'язково відвідувати паризьке бістро, щоб його скуштувати, адже приготувати цю страву може кожен.
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Рецепт цибулевого супу
- Час: 1 година 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 10 цибулин;
– 4 столові ложки масла;
– 1 чайна ложка цукру;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка борошна;
– 1 чайна ложка чебрецю;
– сіль, чорний мелений перець до смаку;
– 1300 мілілітрів яловичого бульйону;
– 125 мілілітрів хересу.
Для сирних тостів:
– 1 багет;
– 120 грамів сиру грюєр.
Приготування:
- Цибулю почистьте та наріжте тонкими півкільцями. У великій каструлі з товстим дном добре розігрійте вершкове масло та викладіть туди ж нарізану цибулю.
- Коли цибуля почне втрачати рідину, додайте 1 чайну ложку цукру та трохи олії, щоб масло не підгоріло. Готуйте, помішуючи.
- Через годину, коли цибуля карамелізується, всипте 1 столову ложку борошна, влийте 125 мілілітрів хересу, коньяку або білого вина, а потім додайте яловичий бульйон, чебрець, велику дрібку солі та чорного перцю. Готуйте ще 30 хвилин, помішуючи.
- Приготуйте сирні тости для подачі. Викладіть нарізаний шматочками багет на деко та запікайте 5 хвилин у розігрітій до 220 градусів духовці.
- Розлийте суп по тарілках, в яких можна запікати, викладіть по 2 грінки та посипте тертим сиром. Поставте тарілки на деко і відправте в розігріту духовку. Готуйте 10 хвилин, аби сир розплавився.