Лише 1 інгредієнт змінить все: готуємо бюджетний вінегрет по-особливому

19 січня 2024, 13:10
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Джерело:

Shuba

Вінегрет їли ледь не всі. Цей простий і бюджетний салат пасує і до свята, і на щодень.

Спробуйте додати у вінегрет гриби. Добре відомий салат заграє новими барвами.

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Вінегрет з грибами

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 буряки;
– 6 картоплин;
– 2 моркви;
– 200 грамів консервованої кукурудзи;
– 2 солені огірки;
– 250 грамів маринованих грибів;
– 20 грамів зеленої цибулі;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 столова ложка гірчиці в зернах;
– 80 мілілітрів олії.


Також у вінегрет можна додавати горошок / Фото Depositphotos

Приготування:

  1. Попередньо зваріть овочі до готовності. Морква та картопля варяться 25 хвилин, а буряк – 50 – 60. Потім почистьте їх та наріжте невеликими кубиками.
  2. Мариновані гриби та солені огірки поріжте дрібно. Додайте в миску до овочів.
  3. Потім додайте відціджену кукурудзу та подрібнену зелену цибулю.
  4. Посоліть, додайте олію, гірчицю в зернах і перемішайте.
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Автор: Ольга Котів