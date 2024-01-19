Лише 1 інгредієнт змінить все: готуємо бюджетний вінегрет по-особливому
19 січня 2024, 13:10Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Вінегрет їли ледь не всі. Цей простий і бюджетний салат пасує і до свята, і на щодень.
Спробуйте додати у вінегрет гриби. Добре відомий салат заграє новими барвами.
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Вінегрет з грибами
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 3 буряки;
– 6 картоплин;
– 2 моркви;
– 200 грамів консервованої кукурудзи;
– 2 солені огірки;
– 250 грамів маринованих грибів;
– 20 грамів зеленої цибулі;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 столова ложка гірчиці в зернах;
– 80 мілілітрів олії.
Також у вінегрет можна додавати горошок / Фото Depositphotos
Приготування:
- Попередньо зваріть овочі до готовності. Морква та картопля варяться 25 хвилин, а буряк – 50 – 60. Потім почистьте їх та наріжте невеликими кубиками.
- Мариновані гриби та солені огірки поріжте дрібно. Додайте в миску до овочів.
- Потім додайте відціджену кукурудзу та подрібнену зелену цибулю.
- Посоліть, додайте олію, гірчицю в зернах і перемішайте.