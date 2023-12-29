Не дайте себе обманути: як відрізнити натуральну ікру від підробки

Ікра завжди була синонімом розкоші та елегантності, тому вона часто потрапляє у список продуктів, які найбільше підробляють. Щоб уникнути обману та насолодитися найвищою якістю, важливо знати, як правильно відрізнити натуральну ікру від підробки.

Під час новорічних свят ікра часто стає предметом підробки. Постійне зростання попиту на цей дорогоцінний делікатес створило ідеальні умови для появи фальсифікату.

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Як відрізнити від підробки

Ікра — це дорогий продукт, і саме низька ціна має стати важливим сигналом. Купуйте ікру у відомих та довірених магазинах. Не варто розглядати придбання продукту в місцях несанкціонованої торгівлі. Уважно вивчіть інформацію на етикетці, там має бути вказана назва риби, дата виготовлення та фасування. Ще один важливий елемент – кришка банки. Вона не повинна прогинатися або бути роздутою.

Неймовірний продукт / Фото unsplash

Який смак у справжньої ікри

Оболонка натуральної ікринки має тріскати в роті і її вміст має витікати, а підробка прилипає до зубів і жується як желейні цукерки. Справжня ікра має свіжий морський аромат та ніжний приємний смак.

Як перевірити ікру в воді

Ікра містить білок, який при нагріванні повинен згорнутися. Якщо залити її окропом – вода побіліє. А в разі імітації забарвлення ікринок зовсім не зміниться – вони будуть плавати у воді, а на поверхні з'являться масні плями.

Скільки можна зберігати ікру

Зазвичай ікра у відкритій банці в холодильнику може стояти близько одного тижня. Але обов'язково прочитайте на етикетці купованого вами продукту термін придатності та вимоги до зберігання і дотримуйтеся їх.

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