Цей рецепт підкорив мережу: як приготувати знаменитий кабачковий рулет
16 липня 2024, 15:30Читать новость на русском
Джерело:На пенсії
Якщо ви втомилися готувати кабачки у традиційний спосіб – обов'язково скористайтеся цим рецептом. Він простий, але подарує оригінальний та дуже смачний результат.
Цей рецепт називають справжньою знахідкою для господинь. З ним ви забудете про смажені кабачки, адже ця страва перевершує їх за всіма критеріями!
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Рецепт рулету з кабачків
Час: 1 година 40 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 0,5 кілограма кабачків;
– 3 яйця;
– 1 столова ложка сметани;
– 3 столові ложки борошна;
– 1/3 чайної ложки соди;
– 3 плавлені сирки;
– 2 зубчики часнику;
– 2 помідори;
– майонез, сіль, перець та кріп – до смаку.
Приготування:
- Кабачки миємо та чистимо. Грубо натираємо, додаємо сіль, перемішуємо.
- Через 5 хвилин віджимаємо з кабачків зайву рідину.
- Змішуємо яйця та сметану, солимо, перчимо та додаємо до кабачків.
- Додаємо просіяне борошно та соду, добре перемішуємо.
- Деко застеляємо пергаментом, змащуємо олією. Рівномірно розподіляємо тісто тонким шаром та випікаємо 15 – 20 хвилин при 180 градусах.
- Сирки натираємо, додаємо продавлений часник, дрібно нарізаний кріп та майонез. Добре перемішуємо.
- Помідори чистимо від шкірки та нарізаємо тонкими кільцями.
- Коли кабачковий корж трішки вистигне, намазуємо його сирною масою, викладаємо помідори та загортаємо у рулет. Фіксуємо його харчовою плівкою та ставимо на годину у холодильник.
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