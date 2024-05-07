Пальчики оближеш: готуємо фантастичний маринад для курячих крилець

7 травня 2024, 14:54
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Джерело:

УНІАН

Разом з теплом до багатьох прийшло бажання влаштувати барбекю. Спробуйте замаринувати крильця за цим рецептом – вам сподобається.

Яблучний соус зробить крильця невимовно смачними. А маринад – м'якими.

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Курячі крильця в яблучному соусі

  • Час: 1 година
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів курячих крилець;
– 2 кисло-солодкі яблука;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 100 грамів майонезу;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 чайна ложка коріандру;
– 1 столова ложка паприки;
– 3 зубчики часнику;
– 3 столові ложки лимонного соку;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Крильця помийте та видаліть фаланги. Розріжте кожне крило на дві частини.
  2. Викладіть в глибоку миску, додайте майонез, гірчицю, соєвий соус, лимонний сік, подрібнений часник і всі сухі спеції. Залиште м'ясо маринуватися в холодильнику на кілька годин або на ніч.
  3. Яблука помийте, очистьте від насіння і наріжте часточками. Викладіть крильця на решітку, а зверху покладіть яблука. Закрийте решітку та випікайте крильця на мангалі до готовності.
  4. Також їх можна приготувати у духовці. Для цього форму для випікання змастіть олією і викласти в неї крильця в маринаді. Зверху на м'ясо викладіть скибочки яблук. Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте курячі крильця з яблуками 40 хвилин.

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Автор: Ольга Котів