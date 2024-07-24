Ті самі мариновані огірки: готуємо на зиму по-домашньому
24 липня 2024, 13:39Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Мариновані огірки – зірка будь-якого столу. Спробуйте приготувати їх за класичним рецептом.
Такі огірки вдадуться хрумкими та апетитними. Вони стануть ідеальним доповненням до вашого обіду чи вечері.
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Мариновані огірки
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 1 кілограм огірків;
– 2 зубчики часнику;
– 4 парасольки кропу;
– 6 листків вишні;
– 6 листків смородини;
– 4 лаврові листи;
– 6 горошин духмяного перцю;
– 10 горошин чорного перцю;
– 2 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки солі;
– 100 мілілітрів оцту.
Приготування:
- Огірки помийте, залийте холодною водою і залиште на 4 години.
- Тим часом почистьте часник та помийте зелень.
- У дволітрові підготовлені банки розкладіть по 1 зубчику часнику, 2 парасольки кропу, 3 листочки вишні і смородини, 2 лаврові листки, 3 горошини духмяного перцю і 5 горошин чорного перцю. Закладіть огірки.
- Додайте по 1 столовій ложці цукру і солі та по 50 мілілітрів оцту. Влийте в банки теплу кип'ячену воду та накрийте кришками.
- Банки поставте у велику каструлю, влийте теплу воду, доведіть до кипіння і стерилізуйте 15 хвилин. Потім герметично закрийте кришками.