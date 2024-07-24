Ті самі мариновані огірки: готуємо на зиму по-домашньому

Мариновані огірки – зірка будь-якого столу. Спробуйте приготувати їх за класичним рецептом.

Такі огірки вдадуться хрумкими та апетитними. Вони стануть ідеальним доповненням до вашого обіду чи вечері.

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Мариновані огірки

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

– 1 кілограм огірків;– 2 зубчики часнику;– 4 парасольки кропу;– 6 листків вишні;– 6 листків смородини;– 4 лаврові листи;– 6 горошин духмяного перцю;– 10 горошин чорного перцю;– 2 столові ложки цукру;– 2 столові ложки солі;– 100 мілілітрів оцту.

Приготування:

Огірки помийте, залийте холодною водою і залиште на 4 години. Тим часом почистьте часник та помийте зелень. У дволітрові підготовлені банки розкладіть по 1 зубчику часнику, 2 парасольки кропу, 3 листочки вишні і смородини, 2 лаврові листки, 3 горошини духмяного перцю і 5 горошин чорного перцю. Закладіть огірки. Додайте по 1 столовій ложці цукру і солі та по 50 мілілітрів оцту. Влийте в банки теплу кип'ячену воду та накрийте кришками. Банки поставте у велику каструлю, влийте теплу воду, доведіть до кипіння і стерилізуйте 15 хвилин. Потім герметично закрийте кришками.