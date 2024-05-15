Зникнуть зі столу за секунду: як приготувати найсмачніші печериці на грилі

15 травня 2024, 20:49
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Джерело:

Kolizhanka

Печериці є чудовим гарніром для шашлику. Однак вони цілком можуть стати самостійною стравою, якщо зробити правильний маринад.

Печериці в майонезному соусі будуть неймовірно смачними. Ця ароматна, ситна та смачна страва підійде для сімейного пікніка або відпочинку з друзями.

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Маринад на майонезі з часником для печериць

  •  Час: 2 години
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів печериць;
– 2 столові ложки майонезу;
– сіль до смаку;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 1 зубчик часнику.

Приготування:

  1. Добре помийте печериці та обріжте все зайве. Більші гриби розріжте навпіл, щоб скоротити час їхнього обсмажування. Викладіть гриби в пакет із застібкою або миску.
  2. Для приготування маринаду змішайте чайну ложку лимонного соку, 2 столові ложки майонезу, сіль та лимонний сік.
  3. Зубчик часнику без лушпиння пропустіть через прес у піалу з соусом.
  4. Залийте печериці маринадом та перемішайте. Капелюшки грибів потрібно проколоти вилкою, щоб вони краще просочилися. Поставте печериці в холодильник щонайменше на 2 години.
  5. Нанижіть гриби на шампури та готуйте на мангалі протягом 15 хвилин, постійно перевертаючи.

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Автор: Ольга Котів