Зникнуть зі столу за секунду: як приготувати найсмачніші печериці на грилі

Печериці є чудовим гарніром для шашлику. Однак вони цілком можуть стати самостійною стравою, якщо зробити правильний маринад.

Печериці в майонезному соусі будуть неймовірно смачними. Ця ароматна, ситна та смачна страва підійде для сімейного пікніка або відпочинку з друзями.

Буде смачно Унікальний маринад для шашлику на пиві: приготуйте і здивуєтесь

Маринад на майонезі з часником для печериць

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 2

– 300 грамів печериць;– 2 столові ложки майонезу;– сіль до смаку;– 1 чайна ложка лимонного соку;– 1 зубчик часнику.

Приготування:

Добре помийте печериці та обріжте все зайве. Більші гриби розріжте навпіл, щоб скоротити час їхнього обсмажування. Викладіть гриби в пакет із застібкою або миску. Для приготування маринаду змішайте чайну ложку лимонного соку, 2 столові ложки майонезу, сіль та лимонний сік. Зубчик часнику без лушпиння пропустіть через прес у піалу з соусом. Залийте печериці маринадом та перемішайте. Капелюшки грибів потрібно проколоти вилкою, щоб вони краще просочилися. Поставте печериці в холодильник щонайменше на 2 години. Нанижіть гриби на шампури та готуйте на мангалі протягом 15 хвилин, постійно перевертаючи.