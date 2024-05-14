Щоб був смачний та ароматний: як правильно замаринувати шашлик

14 травня 2024, 18:55
Читать новость на русском

Джерело:

УНІАН

Щоб шашлик вдався, його потрібно правильно замаринувати. Скористайтеся для цього простим рецептом.

Ви впораєтеся дуже швидко. Спробуйте та переконайтеся.

Варто спробувати Соковиті іспанські котлетки: готуємо просто за старовинним рецептом

Класичний маринад для шашлику – рецепт

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм м'яса;
– 0,5 кілограма цибулі;
– 300 мілілітрів олії;
– сіль, хмелі-сунелі, мелений перець, коріандр до смаку.

Приготування:

  1. Спочатку в емальований посуд вилийте олію і висипте туди спеції. Залиште маринад на 20 хвилин.
  2. Тим часом потрібно порізати нечищену цибулю на великі кільця. При цьому одну цибулину слід дрібно накришити, щедро посолити та кинути в миску до олії.
  3.  Потім додайте туди м'ясо, перемішайте і дайте настоятися мінімум 2 години, але можна і більше.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати смачний домашній кетчуп до шашлику.
Автор: Ольга Котів