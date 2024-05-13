Як маринувати стейки: рецепт, який вважають ідеальним

Соковиті стейки – одна з головних кулінарних принад весни. Щоб отримати від цієї страви максимальну насолоду, потрібно попіклуватися про правильний маринад.

Цей маринад вважають ідеальним вибором для стейка. Він дозволяє не лише зробити м'ясо м'яким та соковитим, а й неабияк вдосконалює його смак.

Читайте також Такого ніжного ви ще не їли: рецепт найкращого маринаду для шашлику із секретним інгредієнтом

Як довго треба маринувати стейк

Тут абсолютно все залежить від розміру шматків м'яса, які ви використовуєте. Як мінімум рекомендують 3 – 4 години для менших шматків та 8 годин для більш товстих. Найкраще рішення – залишити стейки у маринаді на ніч. Обов'язково переконайтеся, що маринад повністю покриває м'ясо.

Рецепт маринаду для стейків

Час: 15 хвилин

Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1/2 склянки оливкової олії;

– 1/3 склянки соєвого соусу;

– 1/3 склянки свіжого лимонного соку;

– 1/4 склянки вустерширського соусу;

– 3 столові ложки сушеного базиліка;

– 1/2 столової ложки часникового порошку;

– 1 чайна ложка меленого білого перцю;

– чайна ложка сушеного часнику та 1/4 чайної ложки гострого перцю – за бажанням.

Приготування:

З'єднайте усі інгредієнти в одній мисці та збийте в блендері або міксері до однорідності. Покладіть м'ясо у контейнер, покрийте маринадом, закрийте ємність та помістіть у холодильник на ніч.

Смачного!