Це так смачно, що пасує навіть на святковому столі: готуємо запікаємо гостру молоду картоплю
28 травня 2024, 10:45Читать новость на русском
Джерело:beszamel
Молода картопля – це страва, якою можна ласувати без перестанку, поки триває сезон. Зазвичай її варять, але є й інші варіанти.
Пікантність та гостроту страви ви можете регулювати на власний розсуд. Якщо ви хочете зекономити час, то одночасно з картоплею можна запікати м'ясо.
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Рецепт запеченої молодої картоплі
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– кілограм дрібної молодої картоплі;
– 1 пучок цибулі разом з цибулиною;
– 6 зубчиків часнику;
– морська сіль;
– мелений перець;
– гострий перець;
– рослинна олія.
Приготування:
- Чистимо та тонко нарізаємо картоплю.
- Варимо 10 хвилин у підсоленій киплячій воді.
- Цибулю нарізаємо, часник продавлюємо через прес.
- Деко змащуємо олією. Викладаємо відварену картоплю.
- Солимо, перчимо, додаємо часник та цибулю, трішки скроплюємо та добре перемішуємо.
- Випікаємо до золотої скоринки при 180 градусах.
Смачного!Його усі просто обожнюють: легкий пиріг з яйцем та зеленню.