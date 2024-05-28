Це так смачно, що пасує навіть на святковому столі: готуємо запікаємо гостру молоду картоплю

28 травня 2024, 10:45
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Джерело:

beszamel

Молода картопля – це страва, якою можна ласувати без перестанку, поки триває сезон. Зазвичай її варять, але є й інші варіанти.

Пікантність та гостроту страви ви можете регулювати на власний розсуд. Якщо ви хочете зекономити час, то одночасно з картоплею можна запікати м'ясо.

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Рецепт запеченої молодої картоплі 

Час: 40 хвилин 

Порцій: 4 

Інгредієнти: 

– кілограм дрібної молодої картоплі;
– 1 пучок цибулі разом з цибулиною;
– 6 зубчиків часнику;
– морська сіль;
– мелений перець;
– гострий перець;
– рослинна олія. 

Приготування: 

  1. Чистимо та тонко нарізаємо картоплю. 
  2. Варимо 10 хвилин у підсоленій киплячій воді. 
  3. Цибулю нарізаємо, часник продавлюємо через прес. 
  4. Деко змащуємо олією. Викладаємо відварену картоплю. 
  5. Солимо, перчимо, додаємо часник та цибулю, трішки скроплюємо та добре перемішуємо. 
  6. Випікаємо до золотої скоринки при 180 градусах. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська