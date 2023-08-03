Популярний рецепт виявився провалом: ніколи не квасьте так огірки

Маринування та квашення огірків зараз у самому розпалі. Потрібно чітко знати, які рецепти найкращі та перевірені, а які варто оминати.

Сезон соління триває. Для квашення огірків чи помідорів категорично не радять використовувати пластикові пляшки, контейнери або целофанові пакети.

Це цікаво Відпочинок без зайвої мороки: апетитна курочка з овочами

Як краще засолити огірки

Як вже було сказано, уникайте будь-якого пластику. Кілька років тому була "мода" на квашення огірків в пластикових відрах, пляшках або контейнерах. Але досвідчені господині категорично не рекомендують зберігати так цю консервацію.

Пластмасові вироби містять бісфенол, який потрапляє в їжу та може негативно впливає на продукти. Найкраще квасити огірки в банках, кераміці або бочках.

Що може бути краще за хрусткі огірочки / Фото unsplash

Банки повинні відповідати декільком вимогам. По-перше, вони повинні бути прозорими і з безбарвного скла, що допоможе контролювати стан солоних огірків. Ні в якому разі вони не можуть бути старими та зі сколами.

Про що потрібно пам'ятати при засолюванні огірків

Соління огірків – заняття не складне, але дотримуватися кількох правил варто. Перш за все, слід уникати заливання їх окропом, оскільки таким чином вони можуть втратити багато вітамінів і мінералів.

Вода, призначена для закладки в банки з овочами і добавками, повинна бути теплою. Розчинивши сіль у гарячій рідині, не забудьте довести її до кімнатної температури.

Розставте для себе всі крапки над "і" та дізнайтеся, чим відрізняються