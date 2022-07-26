Разом з кондитеркою ми розберемо три різні відсотки жирності вершкового масла: 82%, 72%, 62%. Ліза Глінська залюбки навчить, як правильно підбирати вершкове масло до випічки та десертів, щоб досягти ідеальної структури тіста чи крему та відмінного смаку.

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Розпочнемо з вершкового масла жирністю 62 відсотки. Воно ідеально підійде для випікання таких десертів як:

бісквіти;

кексове тісто;

брауні;

пісочне тісто;

сирне тісто;

тісто Тюіль.

Також цей продукт підходить для основи чизкейка та банофі пай, булочок скони. З додаванням вершкового масла 62 відсотків вийдуть ідеальні капкейки, біскотті, млинці, панкейки, сіннабони. Ліза Глінська радить готувати на ньому заварний крем, крем муслін, дипломат та навіть курд.

Вершкове масло 72 відсотки, жирніше за попереднє та за структурою, м'якіше. З нього можна готувати:

бісквіти, кексове тісто, брауні, пісочне, сирне тісто, тісто Тюіль;

основа для чизкейка та баннофі Пай, булочки скони;

капкейки, біскотті, млинці, панкейки, синнабони, пряничне тісто;

заварний крем, крем муслін, крем дипломат, курд, солона карамель, іриски, крем-сир.

Вершкове масло 82 відсотки – це продукт, який ми споживаємо щодня. Його додають до буденних страв: пюре, гречки, а також просто на канапки.

Вершкове масло жирністю 82 відсотки ідеальне для тіста на паску, бріоші та з нього вийде чудовий круасан. Також на ньому випікають та готують:

пісочне тісто для тартів, бісквіти, кексове тісто

пісочне тісто для печива, сирне тісто, тіста Тюіль

Основа для чизкейка та баннофі Пай, булочки скони;

капкейки, біскотті, млинці, панкейки, синнабони, штолен, пряничне тісто, тісто брізе, листково-дріжджове тісто (віденська випічка)

Заварний крем, крем муслін, крем дипломат, курд, солона карамель, іриски, крем-сир, масляний крем, ганаш.

Обов'язково скористайтеся порадами української кондитерки щодо вибору жирності вершкового масла та готуйте смачно і економно.