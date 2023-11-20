Путівник споживача: як відрізнити справжню розчинну каву від підробки

Розчинна кава завоювала свою популярність завдяки зручності та швидкості приготування. Однак на ринку існують підроблені аналоги. Потрібно точно знати як можна обрати якісний продукт.

Розчинна кава, завдяки своїй зручності та швидкості приготування, стала невіддільною частиною ранкового ритуалу. Проте, разом зі зростанням популярності цього напою, з'явилися і підробки. 24 Канал зібрав корисні поради, як придбати ідеальний напій.

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Перечитайте склад

Розгляньте склад продукту, там має бути кілька важливих маркерів. Справжня розчинна кава має містити тільки кавовий екстракт або порошок, без додавання зайвих компонентів.

Неймовірний аромат / Фото unsplash

Оцініть аромат і смак

Справжня кава має мати насичений аромат без будь-яких домішок. Якщо кава смакує надто хімічно або має дивний післясмак, це може бути ознакою підробки. Щоб розчинна кава була якісною, вона повинна бути виготовлена ​​з хороших зерен, без будь-яких добавок. Перевагою розчинної кави є різноманітність смаків на вибір.

Колір

Кава може мати різні відтінки коричневого кольору. Це визначається в процесі обсмажування та обробки зерен. Кольоровий відтінок розчинної кави може залежати від багатьох факторів: сорт кави, ступінь обсмажування, а також можливі додаткові інгредієнти.

Тримайтеся якомога далі від продуктів з надто яскравим чи несподіваним кольором, адже це може бути ознакою додаткових барвників чи інших штучних домішок.

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