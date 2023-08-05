Тепер тільки так і обираємо: як відрізнити натуральні сосиски від підроблених

Сосиски один із найпопулярніших продуктів, адже з них можна приготувати, мабуть, будь-що. Їх додають до сніданку, без них не вийде жоден хот-дог, а макарони з ними смакують на ура і дорослим, і малим.

24 канал підготував цікаві лайфхаки, як розпізнати натуральні м'ясні сосиски, та не піддатися на підробку недобросовісних виробників.

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Ми розповімо, як вибрати в магазині хороші сосиски і сардельки, а також, як перевірити їх якість в домашніх умовах.

Як розпізнати хороші сосиски

Перше, на що потрібно звернути увагу при виборі сосисок, це ДСТУ – державний стандарт України. Це чітко регламентовані правила і норми, за якими виготовляється продукт. Сосиски і сардельки з цією відміткою означають, що продукт якісний. Обирайте вищий сорт сосисок.

Хороший якісний продукт також можна визначити за зовнішніми ознаками, такими як колір. Яскраво-рожевий або червонуватий відтінок говорить про те, що в продукті дуже багато барвників. Якщо колір дуже темний, значить, в сосисках багато консервантів. Зупиніть свій вибір на блідуватих сосисках: саме такі продукти найбільш натуральні.



Сосиски / Фото Адоб маркет

Також велику роль відіграє консистенція та структура продукту. Хороша сосиска повинна бути пружною і з щільною оболонкою.

Якщо сосиска занадто м’яка, сировину готували з білковими добавками. Якщо після натискання вона не відновлює форму через кілька секунд, від покупки краще відмовитися.

Сосиска чи сарделька в розрізі повинна бути сірувато-рожевого кольору, маса однорідна — це хороший знак. Куди гірше, якщо консистенція м'якоті буде пухкою. Якщо сосиски під час варіння розпухли і почали розвалюватися на очах — у складі дуже багато крохмалю.

Також при варінні вода не повинна фарбуватися від сосисок. В протилежному випадку, такий продукт краще викинути, адже в ньому надто багато барвників.

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