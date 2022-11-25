Покращити смак грибного супу – доволі амбітне завдання, адже смак цієї страви й без того завжди майже довершений. Втім, для досконалості немає меж, і є один інгредієнт, який зробить смак грибів дуже глибоким.

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Що потрібно додати у грибний суп, щоб розкрити його смак на повну

Доволі часто у рецептах випічки ми зустрічаємо алкоголь. Виявляється, це працює і з грибним супом!

Гаряча насолода / Фото Pixabay

Секрет полягає у тому, щоб приправити грибний суп горілкою. Цей компонент навряд чи в когось асоціюється з цією стравою, але він здатен передати глибину смаку грибів, як з цим не впорається жоден інший інгредієнт.

Цей прийом працює для абсолютно усіх грибів: свіжих, сушених чи заморожених. Окрім того, горілка зробить суп більш прозорим, що додасть страві естетики.

Та чи не буде наш суп надто "міцним"? За це можна не переживати, адже у процесі приготування весь алкоголь випарується, тож наш суп сміливо можна давати навіть дітям.