Хитрий рецепт від бабусі: як зробити пиріжки мегапишними
19 січня 2024, 15:50Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Мабуть, ніхто не відмовиться від пишного пиріжка. Спробуйте приготувати їх самотужки, адже це зовсім не важко.
Мало хто знає, але оцет в тісто можна і потрібно давати. Якщо правильно дотримати пропорції, то тісто вийде легким, повітряним і пишним.
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Рецепт пишних пиріжків у духовці
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 20
– 2 склянки теплого молока;
– 4 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 яйця;
– 10 грамів дріжджів;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– чверть склянки олії;
– 50 грамів масла;
– 1 столова ложка оцту 9%;
– 5 склянок борошна;
– жовток.
Приготування:
- Дві склянки теплого молока вилийте в миску. Всипте дріжджі, перемішайте вінчиком до повного розчинення.
- Далі додайте сіль, цукор, олію, 2 яйця та розпушувач. Збивайте ще 3 – 5 хвилин.
- Всипте борошно та вимішайте до однорідної консистенції. Додайте масло, оцет та ще раз замісіть. Готове тісто буде м'яким і еластичним. Накрийте його харчовою плівкою та залиште на 40 хвилин.
- Приберіть плівку та знову замісіть тісто.
- Відщипніть кілька шматочків-кульок, викладіть їх на деко, змащене олією. Накрийте плівкою і залиште на 30 хвилин.
- Після цього змастіть пиріжки збитим жовтком з молоком та посипте кунжутом. Випікайте при температурі 180 градусів 30 – 35 хвилин.