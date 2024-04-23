Ваше м'ясо більше ніколи не буде сухим: рецепт домашньої запеченої шинки від Лілії Цвіт
23 квітня 2024, 16:45Читать новость на русском
Джерело:Лілія Цвіт
Мабуть, жоден український святковий стіл не обходиться без соковитої запеченої шинки. Відома кулінарка Лілія Цвіт розповіла свій перевірений рецепт.
М'ясо буде соковитим всередині та хрустким ззовні. Пікантний маринад додасть шинці неймовірного аромату.
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Як запекти смачну шинку
- Час: 2 години
- Порцій: 6
– 1,5 кілограма свинячої корейки без кісток;
– 200 мілілітрів води;
– 2 чайні ложки соди.
Для розсолу:
– 1 літр води;
– 1,5 столової ложки солі.
Для маринаду:
– 50 мілілітрів соєвого соусу;
– 70 грамів меду;
– 2 столові ложки діжонської гірчиці;
– 0,5 чайної ложки меленого перцю;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 чайна ложка сушеного часнику;
– 0,5 чайної ложки мускатного горіха;
– 1 чайна ложка базиліка;
– 0,5 чайної ложки коріандру меленого;
– 0,5 чайної ложки шафрану.
Приготування:
- М'ясо залийте 200 мілілітрами холодної води, додайте 2 чайні ложки соди й залиште на годину. Потім промийте його в проточній воді й поколіть дерев'яною шпажкою з двох боків, щоб краще промаринувалося.
- Перекладіть м'ясо у миску, залийте розсолом з води та солі. Поставте в холодильник на 4 години. Після того добре обсушіть шинку кухонними рушничками.
- До соєвого соусу додайте мед, діжонську гірчицю і всі спеції. Добре перемішайте.
- Покладіть м'ясо у форму для запікання і добре змастіть його з усіх боків маринадом. Накрийте кришкою і відправте в холодильник на ніч.
- Потім дістаньте, переверніть і налийте 50 мілілітрів води. Накрийте кришкою і поставте запікатися за температури 180 градусів на 80 хвилин. Кожні 20 хвилин діставайте м'ясо та поливайте зверху маринадом.
- Перекладіть готове м'ясо у сухий посуд і охолодіть. Лише після цього ріжте його порційними шматками.