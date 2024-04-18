Смачніша, ніж чизкейк: як пекти сирну паску – відеорецепт Тетяни Літвінової
18 квітня 2024, 16:24Читать новость на русском
Джерело:Тетяна Літвінова
Приготуйте на Великдень смачну сирну паску. Вона смакуватиме краще, ніж звичайна чи чизкейк.
За цим рецептом відомої кулінарки Тетяни Литвинової паска виходить ніжною та ароматною. Він створений на базі австрійської рецептури класичного чизкейка.
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Рецепт сирної паски в духовці
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 4 яйця;
– 200 грамів цукру;
– 125 грамів масла 82%;
– 20 грамів ванільного цукру;
– 100 грамів крохмалю;
– 100 грамів в'яленої журавлини;
– цедра 1 лимона.
Приготування:
- У чашу блендера покладіть сир, вершкове масло, цукор, 80 грамів крохмалю, яйця, ванільний цукор та лимонну цедру. Перемішайте все до однорідності.
- Журавлину промийте та обсушіть паперовим рушником, притрусіть крохмалем, щоб вона не опустилася на дно при випіканні.
- Невелику високу жаростійку каструльку або форму змажте вершковим маслом і притрусіть крохмалем, викладіть сирну масу, додайте журавлину або цукати та обережно перемішайте.
- Поставте каструльку у жаростійку не роз'ємну форму більшого розміру. Все разом відправте у розігріту до 155 градусів духовку. Налийте гарячу воду у більшу форму. Випікайте протягом 35 – 45 хвилин.
- Готову паску добре охолодіть. Найкраще додатково витримати її у холодильнику протягом 2 годин. Лише після цього паску можна обережно перевернути на тарілку для подачі.
- Прикрасьте вершечок декором із шоколаду, цукровими посипками та яєчками із мастики.