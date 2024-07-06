Цей лайфхак змінить ваше життя: як швидко почистити молоду картоплю, не замастивши руки

6 липня 2024, 19:40
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Джерело:

Anny Cooking

Мабуть, усі українці просто обожнюють молоду картоплю. Однак чистити її традиційним способом буває важко.

Молоду картоплю можна готувати різними способами – варити, запікати в духовці, смажити на пательні тощо. Інколи її взагалі можна не чистити, а лише добре помити від бруду.

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Як швидко почистити молоду картоплю

Деякі рецепти вимагають, щоб картопля була повністю очищена від шкірки. Однак вона є дуже тонкою – не такою, як у дорослої картоплі.

Тому зняти шкірку буває проблематично. Зазвичай її просто зішкрібають, але це довго і може замастити руки, якщо працювати без рукавичок.


Сіль допоможе почистити молоду картоплю / Фото Unsplash

Проте існує лайфхак із сіллю, який значно спрощує життя. За один раз ви можете очистити цілу каструлю молодої картоплі.

  1. Добре помийте картоплю під теплою проточною водою. Складіть її в каструлю і щедро посипте сіллю.
  2. Накрийте каструлю кришкою та інтенсивно потрусіть. Шкірка сама відійде від коренеплодів. Потім картоплю достатньо просто ще раз помити.

Також такий лайфхак можна використовувати для чищення картоплі в щільному поліетиленовому пакеті. Для цього покладіть вологу чисту картоплю з сіллю в пакет, зав'яжіть та інтенсивно потрусіть.

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Автор: Ольга Котів