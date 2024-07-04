Не укладайте огірки у банку таким чином: закрутка буде без смаку

Консервація здається простим завданням. Однак, як виявилося, потрібно зовсім небагато, щоб весь процес завершився повним провалом.

Якщо ви також любите мариновані огірки, обов'язково перевірте, чи не робите ви серйозної помилки при їх приготуванні. Важливі не лише інгредієнти, а й процес укладання у банку.

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Як зробити так, щоб мариновані огірки вийшли ідеальними

При маринуванні огірків багато хто орієнтується в основному на стан банки та кришки. Слід пам’ятати, що це складний процес, який потребує уваги на кожному етапі.



Особлива закуска / Фото unsplash

Розташування зелених овочів має вирішальне значення. Не можна просто помістити їх у банку. Найкраще використовувати дрібні овочі, оскільки з ними набагато легше працювати.

Огірки необхідно розмістити щільно один до одного та багатошарово, щоб овочі не могли рухатися в банці. Крім того, огірки не можна класти під саму кришку. У кожній банці бажано залишити 2 сантиметри вільного місця для розсолу.

Чому це так важливо

Щоб огірки добре замаринувалися, вони повинні весь час перебувати під поверхнею розсолу. Якщо знехтувати цим кроком, з часом огірки можуть почати зміщуватися в банці і в результаті консервація зіпсується.

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