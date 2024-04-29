Домашній хрін: особливий рецепт приготування обов'язкової страви на Великдень

29 квітня 2024, 09:50
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Хрін – топова страва, яка має бути у кожному великодньому кошику. У різних регіонах України, свій особливий рецепт його приготування.

Немає кращого доповнення до ароматного м'яса чи ситного холодцю ніж пікантний хрін. Від його запаху паморочиться голова, а смак здатен вразити будь-кого.

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Хрін на Великдень

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 200 – 300 грамів кореня хрону;
– 2 буряки;
– 1,5 чайної ложки солі;
– 1,5 чайної ложки цукру;
– 4 чайні ложки оцту;
– 300 мілілітрів води.

Приготування:

  1. Спочатку ретельно вимийте корінь хрону та почистіть його від шкірки.
  2. Відваріть та почистіть буряки.
  3. Далі хрін натріть на дрібну тертку, а буряки – на грубу. Перекладіть натертий хрін у контейнер, у якому будете зберігати готовий соус, наприклад, у скляну банку.
  4. Натертий буряк покладіть у миску та залийте його теплою кип'яченою водою.
  5. Залиште буряк настоюватися при кімнатній температурі на 10 – 15 хвилин. Після цього відцідіть воду через марлю та влийте рідину до банки з хроном. Туди ж додайте сіль, цукор та оцет, добре перемішайте і закрийте кришкою.
  6. Помістіть банку в холодильник на всю ніч. На ранок пересипте соус у декоративну ємність та виставте на великодній стіл.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська