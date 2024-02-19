Як зробити куряче філе мегасоковитим: шеф розкрив усі ресторанні таємниці
19 лютого 2024, 17:11Читать новость на русском
Джерело:o_gorodnik
Буває, що куряче філе вдається сухим. Однак це доволі просто виправити, якщо знати прості секретики.
Спробуйте замаринувати курочку перед приготуванням. Так філе вийде набагато смачнішим.
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Як приготувати куряче філе
- Час: 40 хвилин + 5 – 7 годин
- Порцій: 4
– 1 кілограм курячого філе;
– 1 літр води;
– 50 грамів солі;
– 50 грамів цукру;
– 1 цибулина;
– 1 зубчик часнику;
– 2 лаврові листки;
– 10 горошин чорного перцю;
– по 1 гілочці розмарину і тим'яну.
Приготування:
- У каструлю налийте воду, додайте сіль, цукор, дрібно нарізану цибулю, подрібнений часник, перець, лаврові листки, розмарин та тим'ян.
- Поставте каструлю на вогонь та доведіть до кипіння. Після цього повністю охолодіть розсіл.
- Залийте курку процідженим розсолом та залиште її на 5 – 7 годин.
- Після цього витягніть філе та обсушіть його.
- Готуйте на пательні з олією. Обсмажте курку до приємної скоринки до готовності та подавайте з улюбленим гарніром.