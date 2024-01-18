Бюджетна страва з неймовірним смаком: як правильно тушкувати курячі шлуночки
18 січня 2024, 18:33Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Ймовірно, ви не звертаєте уваги на курячі шлунки, що продаються ледь не в кожному магазині. Це дарма, адже з них можна приготувати ароматну та поживну страву.
З цим рецептом шлуночки виходять дуже смачні, оскільки процес тушкування робить інгредієнти м'якшими та дозволяє обмінятися ароматами. Їх можна подавати як самостійну страву чи доповнення до гарнірів.
Вам сподобається Улюблена страва Ектора Хіменеса-Браво: готуємо розкішні голубці з цікавим інгредієнтом
Як готувати курячі шлуночки
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
– 700 грамів курячих шлунків;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 1 корінь селери;
– 4 зубчики часнику;
– 6 печериць;
– 2 столові ложки томатного соусу;
– 2 столові ложки сметани;
– 1,5 склянки води;
– 0,5 чайної ложки перцю;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка карі;
– 50 мілілітрів олії;
– 30 грамів вершкового масла;
– 10 грамів зелені.
Приготування:
- Курячі шлунки ретельно почистьте від плівок і добре промийте. Далі наріжте їх невеликими шматочками.
- Цибулю подрібніть, моркву та селеру поріжте соломкою, а печериці та часник – пластинками.
- Розігрійте пательню з олією і маслом, викладіть в неї шлунки й тушкуйте на помірному вогні під кришкою, поки не випарується рідина. На це піде близько 15 – 20 хвилин.
- Додайте цибулю, селеру з часником, перемішайте і тушкуйте 10 хвилин. Далі покладіть моркву, печериці та перемішайте.
- Додайте томатний соус, сметану, сіль, перець, карі, знову перемішайте. Налийте воду і тушкуйте під кришкою 50 хвилин. Подавайте з гарніром, прикрасивши зеленню.