Як правильно готувати мідії: маринуємо за 10 хвилин, як в Америці

15 лютого 2024, 16:48
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Джерело:

_lady.stegantseva_

Окрім того, що мідії дуже смачні, вони ще й корисні. А швидкість приготування взагалі вразить будь-кого.

Скористайтеся цим простим рецептом. Ймовірно, ви його повторите не раз.

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Як замаринувати мідії

  • Час: 10 хвилин + 1 година на маринування
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 60 мілілітрів води;
– 50 мілілітрів олії;
– 1 столова ложка цукру;
– 0,5 столової ложки солі;
– 3 – 4 лаврові листки;
– 8 – 12 горошинок перцю;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– половинка цибулі;
– 2 столові ложки оцту 9%;
– 500 грамів заморожених мідій.

Приготування:

  1. Додайте у каструлю порізану цибулю, часник, спеції, олію, оцет, сіль, цукор та мідії. Залийте водою.
  2. Варіть мідії 3 хвилини після закипання.
  3. Поріжте лимон на невеликі шматочки та додайте до мідій.
  4. Перекладіть у банку, закрийте та дочекайтеся повного охолодження.
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Автор: Ольга Котів