Як правильно готувати мідії: маринуємо за 10 хвилин, як в Америці
15 лютого 2024, 16:48Читать новость на русском
Джерело:_lady.stegantseva_
Окрім того, що мідії дуже смачні, вони ще й корисні. А швидкість приготування взагалі вразить будь-кого.
Скористайтеся цим простим рецептом. Ймовірно, ви його повторите не раз.
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Як замаринувати мідії
- Час: 10 хвилин + 1 година на маринування
- Порцій: 4
– 60 мілілітрів води;
– 50 мілілітрів олії;
– 1 столова ложка цукру;
– 0,5 столової ложки солі;
– 3 – 4 лаврові листки;
– 8 – 12 горошинок перцю;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– половинка цибулі;
– 2 столові ложки оцту 9%;
– 500 грамів заморожених мідій.
Приготування:
- Додайте у каструлю порізану цибулю, часник, спеції, олію, оцет, сіль, цукор та мідії. Залийте водою.
- Варіть мідії 3 хвилини після закипання.
- Поріжте лимон на невеликі шматочки та додайте до мідій.
- Перекладіть у банку, закрийте та дочекайтеся повного охолодження.