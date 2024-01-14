Ви готували омлет неправильно: шеф розповів усі ресторанні секрети – це мегапросто

Здавалось би, що кожен вміє готувати омлет. Однак далеко не всі можуть посмажити його, як в ресторані.

Шеф-кухар розповів, як це зробити. Одним із секретів є вчасно вимкнути вогонь, щоб омлет не був пересушеним.

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Як правильно готувати омлет

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

– 3 яйця;– 30 мілілітрів молока 3,2%;– сіль, перець до смаку;– 20 грамів вершкового масла 73%;– 10 грамів натертого пармезану;– хамон чи лосось за бажанням.

Приготування:

Яйця вбийте в миску, додайте молоко, сіль та перець. Збийте вінчиком до однорідності. На дуже гарячу пательню з антипригарним покриттям додайте столову ложку вершкового масла. Швидко розподіліть його лопаткою. Щойно масло розтане, влийте яйця. Відразу ж дуже швидкими рухами лопатки перемішайте яєчну масу, ніби готуєте скрембл. Зупиніться, щоб яйця утворили однорідний шар-млинець. Коли низ омлету схопиться, а верх ще буде рідкуватим, лопаткою згорніть омлет у конверт або рол і викладіть на тарілку. Він не буде сирим. За кілька хвилин, що минуть від згортання, омлет "дійде" до потрібної кондиції – ніжної та кремової. Готову страву притрусіть тертим пармезаном, прикрасьте хамоном чи нарізаним лососем і подавайте.