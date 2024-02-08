М'ясо більше ніколи не буде сухим: як правильно готувати свинину – збережіть цей рецепт

8 лютого 2024, 13:30
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Джерело:

alin_withkitchen

Приготувати смачне та соковите м'ясо може бути дуже просто. Для цього потрібно лише знати кілька головних правил.

Зокрема, важливим є час приготування. Скористайтеся цим перевіреним рецептом – страва точно вдасться.

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Як готувати свинячу вирізку

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 650 грамів свинячої вирізки;
– 100 грамів масла;
– сіль, паприка, сухий часник, зелень до смаку.

Приготування:

  1. Вирізку свинини помийте та зачистьте.
  2. М'яке вершкове масло змішайте із сіллю, спеціями та зеленню.
  3. Викладіть декілька шарів фольги, останній змастіть маслом зі спеціями, покладіть вирізку та міцно загорніть.
  4. Випікайте у духовці при температурі 210 градусів протягом 60 хвилин.
  5. Вийміть з духовки та дайте м'ясу ще трохи постояти у фользі, після чого наріжте та подавайте.
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Автор: Ольга Котів