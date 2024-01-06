Королівська розкіш на вашому столі: секрет найсоковитішої риби у духовці

6 січня 2024, 20:04
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Джерело:

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Запечена риба чудово підходить до святкового столу чи звичайної вечері. Найголовніше – дотриматися правильного часу приготування.

Адже риба має дуже ніжне м'ясо, тож його можна легко пересушити. Щоб страва вдалася, скористайтеся цим покроковим рецептом.

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Запечена риба у лимонному соусі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 400 – 500 грамів філе сьомги;
– 50 грамів вершкового масла;
– 1 лимон;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Рибу наріжте на порційні шматочки та викладіть у форму.
  2. Вершкове масло розтопіть та додайте у нього подрібнений часник, а також цедру одного лимона та сік з його половини.
  3. Змастіть рибу лимонним маслом і посипте зверху сіллю та перцем.
  4. Випікайте за температури 180 градусів 15 – 20 хвилин.
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Автор: Ольга Котів