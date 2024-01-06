Королівська розкіш на вашому столі: секрет найсоковитішої риби у духовці

Запечена риба чудово підходить до святкового столу чи звичайної вечері. Найголовніше – дотриматися правильного часу приготування.

Адже риба має дуже ніжне м'ясо, тож його можна легко пересушити. Щоб страва вдалася, скористайтеся цим покроковим рецептом.

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Запечена риба у лимонному соусі

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

– 400 – 500 грамів філе сьомги;– 50 грамів вершкового масла;– 1 лимон;– 2 – 3 зубчики часнику;– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Рибу наріжте на порційні шматочки та викладіть у форму. Вершкове масло розтопіть та додайте у нього подрібнений часник, а також цедру одного лимона та сік з його половини. Змастіть рибу лимонним маслом і посипте зверху сіллю та перцем. Випікайте за температури 180 градусів 15 – 20 хвилин.