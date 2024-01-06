Королівська розкіш на вашому столі: секрет найсоковитішої риби у духовці
6 січня 2024, 20:04Читать новость на русском
Джерело:olya_pins
Запечена риба чудово підходить до святкового столу чи звичайної вечері. Найголовніше – дотриматися правильного часу приготування.
Адже риба має дуже ніжне м'ясо, тож його можна легко пересушити. Щоб страва вдалася, скористайтеся цим покроковим рецептом.
Варто спробувати Коли гості вже на порозі: ідея найшвидшого частування зі звичних продуктів
Запечена риба у лимонному соусі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
– 400 – 500 грамів філе сьомги;
– 50 грамів вершкового масла;
– 1 лимон;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Рибу наріжте на порційні шматочки та викладіть у форму.
- Вершкове масло розтопіть та додайте у нього подрібнений часник, а також цедру одного лимона та сік з його половини.
- Змастіть рибу лимонним маслом і посипте зверху сіллю та перцем.
- Випікайте за температури 180 градусів 15 – 20 хвилин.