Лише один інгредієнт змінить все: як приготувати королівські овочі на грилі

Овочі на грилі є ідеальним доповненням до шашлику. Дізнайтеся, як приготувати їх по-справжньому смачно.

Щоб овочі були ще ситнішими, приготуйте з ними сир. Це просто неймовірно!

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Овочі на грилі

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

– 200 грамів сиру з овечого молока;– 80 грамів оливок без кісточок;– 2 червоні болгарські перці;– 1 цукіні;– 12 томатів чері;– 2 зубчики часнику;– сіль, перець до смаку;– 5 грамів прованських трав;– 60 грамів оливкової олії;– 20 грамів лимонного соку;– зелень до смаку;– 4 тонкі лаваші.

Приготування:

Овочі та зелень добре помийте та обсушіть. Перці розріжте навпіл, видаліть серцевини, а м'якоть наріжте смужками. Кабачок наріжте неширокими кружальцями, часник почистьте і подрібніть. Змішайте підготовлені овочі та чері, посоліть, поперчіть, влийте 40 мілілітрів олії та перемішайте. Викладіть на решітку і смажте на розігрітому грилі 5 – 7 хвилин, періодично перевертаючи. Сир наріжте скибочками. Змішайте 20 мілілітрів олії, 20 мілілітрів лимонного соку і прованські трави. Змастіть цією сумішшю сир. Лаваш викладіть на решітку гриля і злегка підрум'яньте. Розкладіть на тарілки лаваш, зверху викладіть овочі, оливки та шматочки сиру. Перед подачею прикрасьте зеленню.