Лише один інгредієнт змінить все: як приготувати королівські овочі на грилі

14 червня 2024, 17:57
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Джерело:

Shuba

Овочі на грилі є ідеальним доповненням до шашлику. Дізнайтеся, як приготувати їх по-справжньому смачно.

Щоб овочі були ще ситнішими, приготуйте з ними сир. Це просто неймовірно!

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Овочі на грилі

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів сиру з овечого молока;
– 80 грамів оливок без кісточок;
– 2 червоні болгарські перці;
– 1 цукіні;
– 12 томатів чері;
– 2 зубчики часнику;
– сіль, перець до смаку;
– 5 грамів прованських трав;
– 60 грамів оливкової олії;
– 20 грамів лимонного соку;
– зелень до смаку;
– 4 тонкі лаваші.

Приготування:

  1. Овочі та зелень добре помийте та обсушіть. Перці розріжте навпіл, видаліть серцевини, а м'якоть наріжте смужками. Кабачок наріжте неширокими кружальцями, часник почистьте і подрібніть.
  2. Змішайте підготовлені овочі та чері, посоліть, поперчіть, влийте 40 мілілітрів олії та перемішайте. Викладіть на решітку і смажте на розігрітому грилі 5 – 7 хвилин, періодично перевертаючи.
  3. Сир наріжте скибочками. Змішайте 20 мілілітрів олії, 20 мілілітрів лимонного соку і прованські трави. Змастіть цією сумішшю сир.
  4. Лаваш викладіть на решітку гриля і злегка підрум'яньте. Розкладіть на тарілки лаваш, зверху викладіть овочі, оливки та шматочки сиру. Перед подачею прикрасьте зеленню.

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Автор: Ольга Котів